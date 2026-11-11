Их разлучили младенцами: брат и сестра нашли друг друга спустя 80 лет

В США брат и сестра, которых разлучили ещё в младенчестве, смогли восстановить связь спустя почти 80 лет. Мэриан Гриффин и Дональд Хефке оказались в разных приёмных семьях в 1946 году и выросли, практически ничего не зная друг о друге. Мужчина десятилетиями пытался найти младшую сестру, а спустя годы поисками занялась и его дочь. В итоге родственникам помогли современные генеалогические сервисы и результаты ДНК-теста, передает МойГород со ссылкой на ABC News.

Почему брат и сестра оказались в разных семьях

Мэриан Гриффин и её старший брат Дональд Хефке родились в Чикаго с разницей примерно в год. В семье также был ещё один старший сын по имени Эрнест, который родился глухим.

После рождения Мэриан в жизни семьи произошли серьёзные перемены. Их мать, страдавшая посттравматическим стрессовым расстройством, оказалась в специализированном учреждении. Отец не смог самостоятельно заботиться о троих маленьких детях, поэтому их передали под опеку разных семей.

На тот момент Дональду едва исполнился год, а Мэриан было всего около восьми месяцев. Девочку впоследствии удочерил лютеранский священник вместе со своей семьёй. Дональд же некоторое время оставался в приёмной семье, а позднее поступил на службу в Военно-воздушные силы США.

Так брат и сестра выросли отдельно друг от друга. Мэриан даже не подозревала, что у неё есть старший брат.

Дональд начал искать сестру ещё в 1963 году

Повзрослев, Дональд захотел узнать больше о своей биологической семье. В 1963 году он обратился в агентство, которое занималось его устройством в приёмную семью. Там ему сообщили, что у него есть младшая сестра по имени Мэриан.

Мэриан Гриффин. Фото: ABC News

Мужчина попытался связаться с её приёмными родителями, однако добиться воссоединения не удалось. По словам дочери Дональда, Дениз Бейкер, приёмные родители Мэриан не раскрыли ей информацию о брате и скрыли его письма.

В результате женщина долгие годы ничего не знала о существовании Дональда. Сам он продолжал жить с мыслью о том, что где-то у него есть родная сестра, которую так и не удалось найти.

Позже поисками занялась Дениз. Она потратила более 20 лет на изучение документов, поиск информации в интернете и генеалогических базах данных. Однако установить местонахождение Мэриан долгое время не удавалось.

ДНК-тест помог раскрыть семейную тайну

Переломный момент наступил благодаря современным технологиям. Дениз обнаружила, что сын Мэриан прошёл ДНК-тестирование и загрузил результаты на платформу Ancestry, которая помогает людям находить биологических родственников.

Изучив данные, женщина заметила возможную родственную связь. Она связалась с сыном Мэриан, который в июле 2024 года передал матери информацию о семье Дональда.

Дочь Дональда Хефке Дениз Бейкер со своей тетей Мэриан Гриффин. Фото: ABC News

Сначала 80-летняя Мэриан не поверила неожиданной новости и решила, что её пытаются обмануть. Однако после нескольких разговоров сомнения постепенно исчезли. Женщина узнала, что у неё действительно есть старший брат, который искал её большую часть своей жизни.

Когда родственники впервые поговорили по телефону, Дональд не мог сдержать радости и несколько раз повторял имя сестры, говоря, что наконец-то нашёл её.

«Я до сих пор не могу поверить, что он меня нашёл. На это ушло всего 80 лет», — рассказала Мэриан в интервью ABC News.

Родственники пока ждут личной встречи

К моменту воссоединения Дональду исполнился 81 год, а Мэриан — 80 лет. Однако увидеть друг друга лично им пока не удалось. Мужчина живёт во Флориде, а его сестра — в Калифорнии. Из-за состояния здоровья Дональд не может отправиться в дальнюю поездку.

Вместо него в июне 2025 года к Мэриан приехала Дениз. Дочь мужчины впервые лично встретилась со своей недавно найденной тётей и отметила, что та очень похожа на её отца — не только внешностью, но и манерой разговаривать и поведением.

Сама Мэриан надеется однажды приехать во Флориду и обнять брата. Женщина шутит, что им придётся выпить немало чашек кофе, ведь за почти восемь десятилетий накопилось слишком много историй, которыми нужно поделиться.

Она также призвала людей, которые пытаются найти потерянных родственников, не отказываться от поисков.