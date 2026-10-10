ИИ-помощник для сердца: в Казахстане тестируют умную диагностику по ЭКГ

В Казахстане начали тестировать ИИ, который распознает риск сердечной недостаточности по обычной кардиограмме

В Казахстане запустили пилотный проект, где искусственный интеллект анализирует результаты ЭКГ и подсказывает врачам, кого из пациентов нужно срочно направить на УЗИ сердца (эхокардиографию), сообщили в Минздраве.

Запуск обсудили вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов и глава "АстраЗенека Казахстан" Елена Трогова. Главная цель разработки - поймать болезнь на ранней стадии и не доводить дело до тяжелых осложнений и больниц. При этом ИИ - лишь помощник, окончательный диагноз всегда ставит врач.

Главные плюсы проекта в том, что технология работает на уже существующих аппаратах цифровой ЭКГ, покупать новое оборудование не нужно. ИИ обучен на обезличенных медкартах и сейчас проходит реальную проверку (валидацию) на точность.

- Перед широким внедрением таких решений необходимо получить подтвержденные данные об их эффективности и безопасности. По итогам валидации будет рассмотрена возможность дальнейшего применения технологии в первичном звене, - подчеркнул вице-министр.

Проект воплощают Минздрав, Казахстанское общество специалистов по сердечной недостаточности и отечественная IT-компания CMC Technologies при поддержке "АстраЗенека Казахстан". За техническую часть отвечает CMC Technologies (их система удаленной ЭКГ работает с 2019 года и через нее прошли уже более 4 миллионов исследований), а за медицинскую экспертизу - сообщество кардиологов.

Если тесты подтвердят безопасность и высокую точность системы, ее внедрят в поликлиники страны.