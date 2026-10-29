Инвестдоход составил около 40% от всех пенсионных накоплений казахстанцев в ЕНПФ

С начала 2026 года по 1 октября объём начисленного инвестдохода по обязательным, добровольным и профессиональным взносам составил 766,32 миллиарда тенге.

С момента объединения активов в ЕНПФ в 2014 году чистый инвестиционный доход накопительной системы достиг 14,3 триллиона тенге. С учётом произведённых выплат этот показатель формирует около 40% от общего объёма пенсионных накоплений граждан, сообщили в ЕНПФ.

В фонде отмечают, что результаты управления нужно оценивать на долгосрочной основе. За весь период работы пенсионной системы с 1998 года совокупная доходность составила 1 090,84% при инфляции за те же годы на уровне 1 014,83%.

При этом финансовые результаты подвержены колебаниям. На них влияют рыночная стоимость ценных бумаг, выплаты вознаграждений и курсовые разницы. В отдельные периоды валютная и рыночная переоценка сдерживает общий результат инвестирования. Так, с начала 2026 года по 1 октября объём начисленного инвестдохода по обязательным, добровольным и профессиональным взносам составил 766,32 миллиарда тенге, а по взносам работодателей - 139,39 миллиарда тенге.

Напомним, с сентября 2026 года в Казахстане изменились правила управления активами. Вкладчики получили право передавать в доверительное управление частным управляющим компаниям (УИП) до 100% своих накоплений, выбирая одну из трёх инвестиционных стратегий с разными уровнями риска.

Следить за состоянием счёта и начислением инвестиционного дохода вкладчики могут в личном кабинете на сайте enpf.kz или через мобильное приложение.