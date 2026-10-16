Ипотека «Умай»: новый приём заявок

По данным krisha.kz, Азиатский банк развития одобрил второй транш на женскую ипотечную программу "Умай". На ипотеку выделят ещё 20 млрд тенге, сообщили в Отбасы банке.

Напомним, первый транш в размере 9 млрд тенге поступил в августе. Тогда приняли 855 заявок, а лимит закончился всего за семь часов.

Второй транш более чем в два раза больше первого.

Дату нового приёма и порядок подачи заявок Отбасы банк обещает объявить дополнительно.

Напомним условия ипотеки "Умай"

Программа предназначена для работающих женщин.

Первоначальный взнос - от 15% в регионах и от 20% в Алматы и Астане.

Ставка - 14.8%, ГЭСВ - 16.3-16.8%.

Сумма займа - до 50 млн тенге.

Важное требование: доход до 1.25 млн тенге в месяц. Для замужних учитывается совокупный доход семьи.

Купить жильё можно в любом городе Казахстана независимо от прописки. Наличие другой недвижимости не мешает.

Какое жильё можно купить:

Квартиру в готовой новостройке.

Квартиру в строящемся доме - при гарантии КЖК или страховании.

Квартиру на вторичке в доме не старше 2016 года.

Также по программе можно получить отдельный заём до 15 млн тенге на ремонт уже имеющегося жилья.