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Социум

Ипотека «Умай»: новый приём заявок

На ипотеку выделят ещё 20 млрд тенге.
Кристина Кобина
Ипотека «Умай»: новый приём заявок
Сгенерировано в ChatGPT: Мой Город

По данным krisha.kz, Азиатский банк развития одобрил второй транш на женскую ипотечную программу "Умай". На ипотеку выделят ещё 20 млрд тенге, сообщили в Отбасы банке.

Напомним, первый транш в размере 9 млрд тенге поступил в августе. Тогда приняли 855 заявок, а лимит закончился всего за семь часов.
Второй транш более чем в два раза больше первого.

Дату нового приёма и порядок подачи заявок Отбасы банк обещает объявить дополнительно.

Напомним условия ипотеки "Умай"

Программа предназначена для работающих женщин.

  • Первоначальный взнос - от 15% в регионах и от 20% в Алматы и Астане.
  • Ставка - 14.8%, ГЭСВ - 16.3-16.8%.
  • Сумма займа - до 50 млн тенге.

Важное требование: доход до 1.25 млн тенге в месяц. Для замужних учитывается совокупный доход семьи.

Купить жильё можно в любом городе Казахстана независимо от прописки. Наличие другой недвижимости не мешает.

Какое жильё можно купить:

  • Квартиру в готовой новостройке.
  • Квартиру в строящемся доме - при гарантии КЖК или страховании.
  • Квартиру на вторичке в доме не старше 2016 года.

Также по программе можно получить отдельный заём до 15 млн тенге на ремонт уже имеющегося жилья.

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