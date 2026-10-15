Исламская ипотека в Казахстане: когда запустится и по каким правилам будет работать

С 21 октября в Казахстане вступят в силу поправки, которые разрешат Отбасы банку проводить исламские банковские операции. Эксперты Krisha.kz рассказали, как будет работать новый продукт.

В Казахстане готовится запуск принципиально нового финансового продукта для приобретения жилья. Подробности о том, как будет работать исламская ипотека через Отбасы банк, сообщает портал Krisha.kz.

Как устроено исламское финансирование

Главное отличие исламской ипотеки от привычных коммерческих кредитов заключается в полном запрете на начисление процентов. Механизм покупки недвижимости строится на иных принципах:

Сначала банк самостоятельно приобретает выбранную квартиру или дом.

Затем жилплощадь перепродаётся клиенту в рассрочку.

Сделка оформляется без процентов, но с фиксированной наценкой от банка.

Этапы запуска в Отбасы банке

Внедрение нового формата начнется поэтапно. Первым шагом станет открытие текущих исламских счетов и беспроцентных депозитов для населения. Только после этого банк перейдёт непосредственно к этапу жилищного финансирования.

Перед запуском каждого отдельного направления Отбасы банк пообещал публиковать на официальном сайте подробные правила, тарифы и объяснения того, чем исламские финансовые продукты отличаются от традиционных банковских услуг.

Условия кредитования и требования к клиентам

Программа будет опираться на привычную систему жилищных сбережений: будущим новосёлам сначала потребуется накопить необходимую часть суммы, после чего они смогут оформить финансирование на покупку жилья.

Специальных или усложненных критериев отбора участников не предусмотрено - банк планирует применять стандартную оценку платёжеспособности. Воспользоваться новой возможностью смогут абсолютно все клиенты Отбасы банка вне зависимости от своего вероисповедания.

Что ещё предстоит утвердить

На данный момент ключевые параметры продукта находятся в стадии разработки. Специалисты формируют:

официальную форму договора;

сроки выплаты ипотеки;

минимальный размер собственного участия клиента;

максимальную сумму финансирования;

требования к заёмщикам и приобретаемому жилью.

Все финальные параметры будут утверждены только после получения банковской лицензии и обязательного одобрения со стороны Совета по принципам исламского финансирования.

Востребованность нового продукта

По данным статистики, около 763 тысяч казахстанцев принципиально не открывают традиционные депозиты по религиозным соображениям. Из этого числа порядка 93% выразили готовность воспользоваться исламскими сберегательными инструментами. Потенциал рынка исламской ипотеки в стране оценивается экспертами в 1.6 триллиона тенге.