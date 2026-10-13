Из Доссора в Сан-Себастьян: как продюсер из Атырау создала фильм «Мұғалім»

8 октября в казахстанский прокат вышел фильм «Мұғалім», мировая премьера которого состоялась на 74-м Международном кинофестивале в испанском Сан-Себастьяне. Картина стала первым фильмом казахстанской женщины-режиссера, отобранным в конкурсную программу New Directors.

Картина "Mұғалім", снятая по заказу Министерства культуры и информации РК, рассказывает об учителе музыки, живущем в небольшом городе Балхаш, который мечтает уехать в большой город. Получив эту возможность, ему предстоит решить, что важнее - искусство в нём или он в искусстве. Фильм является дебютной работой Аяны Нурдиновой. Важно подчеркнуть, что "Mұғалім" стал первым казахстанским фильмом в истории фестиваля, снятым женщиной режиссером.

За этим успехом стоит и молодая продюсер Аружан Досымқожа, уроженка поселка Доссор Атырауской области. В свои 26 лет она руководит собственной кинокомпанией, представляет казахстанское кино на международных фестивалях и преподает будущим кинематографистам. А еще мечтает открыть кинотеатр в родном поселке, чтобы у местных детей была возможность познакомиться с большим кино, не уезжая далеко от дома.

Между мечтой и родным городом

Уехать или остаться? Искать возможности в большом городе или попытаться построить будущее там, где вырос? Этот вопрос лежит в основе фильма «Мұғалім» режиссера Аяны Нурдиновой. Его герой Жандос, учитель музыки из Балхаша, любит своих учеников, но мечтает о другой жизни, в которой сможет реализовать творческий потенциал. Когда судьба дает ему такой шанс, приходится выбирать между личными амбициями и привязанностью к людям и месту, ставшим родными.

История, знакомая многим казахстанцам, заинтересовала и зарубежную аудиторию. 20 сентября 2026 года картина была представлена на фестивале в Сан-Себастьяне, где конкурсная программа New Directors открывает новые имена в мировом кинематографе. Для Аружан приглашение стало итогом четырех лет работы, поисков финансирования и непростых решений. Режиссер Аяна Нурдинова и соавтор сценария Яна Альжанова начали писать сценарий в 2022 году. Год спустя Аружан занялась поиском средств, а государственную поддержку проект получил только в 2024 году, со второй попытки.

-Когда я только начинала работать над проектом, чувствовала, что у фильма есть хороший потенциал. Но когда поздно ночью спустя три года работы получила письмо-приглашение в Сан-Себастьян, все равно не могла уснуть до самого утра. Первым делом я позвонила Аяне, и мы порадовались вместе, - вспоминает продюсер.

Съемки проходили в Балхаше. Его улицы, озеро и особая атмосфера стали полноценной частью фильма. В работе над картиной участвовали более ста местных жителей.

-Меня зацепила общемировая тема, которая особенно близка молодому поколению: уехать или остаться? Искать возможности в другом месте или попытаться построить свою жизнь там, где ты вырос? Мне также понравился сеттинг обычной школы в небольшом городе. Через такую конкретную, знакомую среду можно рассказать универсальную историю о выборе, будущем и поиске своего места в жизни, - объясняет Аружан.

В судьбе героини нашей истории есть своя параллель с фильмом. Она тоже однажды уехала из родного города ради мечты, причем решение приняла еще в школьные годы.

Девочка из Доссора, влюбленная в кино

Аружан родилась в 1999 году в Доссоре. В десять лет вместе с братом переехала в Атырау, чтобы продолжить учебу, а позднее к детям присоединилась мама. Интерес к кино появился задолго до знакомства с профессиональными съемочными площадками. В семье любили смотреть фильмы: собирались у телевизора, покупали на базаре DVD-диски и проводили вечера за совместными просмотрами. Тогда это было просто семейной традицией, но именно из таких моментов постепенно складывалось будущее призвание.

-Кино окружало меня с детства. Выбор идти работать в эту сферу формировался постепенно, кирпичик за кирпичиком. А окончательно я решила поступать на режиссуру кино и телевидения в девятом классе, - рассказывает она.

В семнадцать лет Аружан уехала из Атырау в Алматы, поступила в университет «Туран» и осталась жить в этом городе. Началась самостоятельная жизнь, а первой и главной поклонницей ее творчества стала мама. Однако одной любви к кино оказалось недостаточно. Работа в этой сфере редко гарантирует стабильный заработок, а между проектами порой проходят недели и месяцы. Аружан признается, что в первые пять лет не раз задумывалась о том, чтобы все бросить.

-Работа в кино нестабильна. Мы часто живем от проекта к проекту, и постоянной ежемесячной зарплаты нет. Со временем проектов стало больше, а вместе с ними пришла и профессиональная устойчивость. Хотя в кино никогда нельзя быть уверенным в завтрашнем дне, сейчас я уже гораздо лучше понимаю, как строить свою карьеру, - говорит она.

Справляться с трудностями помогает характер, который Аружан связывает с родным регионом. Она уверена, что многое в ее характере сформировалось именно на западе Казахстана.

-Думаю, атырауское во мне - это упорство и привычка не отступать, даже когда путь оказывается сложнее, чем ты ожидал. В других регионах Казахстана часто шутят о твердом характере людей с запада страны. Думаю, в этом действительно есть доля правды. Для меня этот характер - своего рода топливо, которое помогает двигаться вперед, отстаивать свои решения и не сдаваться перед трудностями. В кино, где порой приходится годами добиваться реализации одного проекта, это качество особенно важно, - отмечает продюсер.

От режиссуры к собственному кинопроизводству

Начинала Аружан как режиссер. Еще студенткой она сняла короткометражный фильм «Алия» о молодой учительнице, оказавшейся перед выбором между личной свободой и традициями. Картина стала лучшей курсовой работой и получила возможность участвовать в международных фестивалях короткометражного кино.

-Спустя годы я вижу, насколько много во мне было желания высказаться и насколько много было юношеского максимализма. Говорят, что молодым не стоит лезть в режиссуру, а я считаю, что у молодых как раз есть этот драйв и отсутствует страх, - говорит Аружан.

Позже она сняла еще две короткометражки. В частности, для третьего фильма ее выбрали режиссером американского проекта, полностью реализованного в Казахстане. Но в 21 год девушка попробовала себя в продюсировании и поняла, что именно в этой профессии может раскрыть свои сильные стороны.

-Я осознанно выбираю продюсирование. Это профессия, в которой меня видят окружающие люди, и то, как я могу быть полезна другим. Хотя идеи для собственных режиссерских проектов у меня остаются. Всему свое время, как-нибудь вернусь и к режиссуре, - признается она.

Сегодня Аружан руководит Art East Films, которая занимается развитием и производством авторского кино. Работа продюсера далека от одного лишь творчества. Это поиск финансирования, переговоры, документы, организация съемок и ответственность за всю команду.

-Быть продюсером - это нести полную ответственность за картину, сотрудников, финансы, документы. Быть готовым продать все, что у тебя есть, или взять кредиты, если ждешь поступления следующего транша, потому что нужно продолжать производство, - объясняет Аружан.

Особенно непросто работать с авторским кино, которое не всегда отвечает коммерческим ожиданиям рынка.

-Мне часто задают вопрос, что значит быть независимым кинопродюсером в Казахстане, и я отвечаю: это стучаться в закрытую дверь. Но иногда кто-то приоткрывает окошко, и можно туда поговорить, - смеется она.

По словам девушки, найти деньги на фильм порой сложнее, чем единомышленников. Поэтому при выборе проекта Аружан обращает внимание не только на сценарий, но и на человека, с которым предстоит работать.

-Я выбираю больше человека, нежели проект, потому что с этим режиссером буду работать минимум пару лет своей жизни. Очень важно выбирать, кому ты хочешь посвятить два года, - говорит продюсер.

Творческие разногласия в такой работе неизбежны, но при взаимном доверии они помогают находить новые решения.

"Жоқтау" - первый ребенок

Одним из самых важных проектов в биографии Аружан стал полнометражный фильм «Joqtau» ("Жоқтау") режиссера Аруана Анартая. Над картиной она работала три года и до сих пор относится к ней с особой теплотой.

-Я считаю "Жоқтау" своим первым ребенком, потому что работала над проектом три полных года. После трех лет работы фильм перестает быть только твоим проектом и начинает самостоятельную жизнь, встречаясь с разными зрителями как у нас, так и за рубежом, - рассказывает она.

Фильм участвовал в конкурсной программе Международного кинофестиваля в Локарно, а затем был признан лучшим на фестивале Al Este в Латинской Америке. Этот опыт показал Аружан, что истории, рожденные в Казахстане, способны находить отклик у зрителей из разных стран.

-Это ощущается как чудо. Особенно интересно наблюдать, как зрители из разных культур по-разному воспринимают одну и ту же историю. Это напоминает, что локальный опыт не обязательно ограничивает аудиторию фильма, - говорит она.

Для продюсера международные фестивали важны не только наградами. Это возможность познакомиться с зарубежными коллегами, найти дистрибьюторов и инвесторов, договориться о совместных проектах.

-Одна из моих долгосрочных целей - привлекать в казахстанское кино больше иностранных инвестиций и выстраивать устойчивые международные партнерства. Мне хочется, чтобы международный успех отдельного фильма становился возможностью для развития следующих проектов, - делится Аружан.

Именно ради этого она развивает собственную компанию: хочет, чтобы казахстанские режиссеры могли рассчитывать не только на внутренние ресурсы, но и на сотрудничество с зарубежными партнерами.

Истории, которые остаются с человеком

С режиссером "Мұғалім" Аяной Нурдиновой Аружан познакомилась в 2020 году на съемках фильма "Огонь" Айжан Касымбек. Аяна работала художником-постановщиком, а Аружан была вторым режиссером и отвечала за организацию съемочного процесса. Позже они участвовали в других проектах, ездили на международные фестивали в разных странах. Постепенно профессиональное знакомство переросло в дружбу и совместную работу над собственным фильмом. Тема учительства занимает особое место и в творчестве самой Аружан. Главная героиня ее первой короткометражки «Алия» тоже была педагогом. Продюсер не считает это совпадение случайным: ей близка профессия, представители которой во многом влияют на то, как ребенок воспринимает мир и самого себя.

-Учитель - это первый человек из внешнего мира, который может повлиять на то, как ребенок будет воспринимать мир и самого себя. При этом в моих фильмах профессия учителя не всегда является главной темой. Иногда она становится пространством, в котором раскрывается более универсальная история о свободе, ответственности и поиске своего места, - объясняет она.

По мнению Аружан, кино может обратить внимание общества на людей, чей повседневный труд часто остается недооцененным. Поэтому выход «Мұғалім» в казахстанский прокат для нее не менее важен, чем участие в престижном фестивале. Международное признание открывает новые двери, но настоящая встреча со зрителем происходит и дома.

Впрочем, путь фильма к аудитории не всегда бывает гладким. В творческой биографии продюсера есть и неприятные эпизоды. Так, показ ее второго короткометражного фильма «Наше бремя» на одном из кинофестивалей в Алматы был отменен. Картина рассказывает о матери, потерявшей четырехлетнюю дочь, и затрагивает тему январских событий в Казахстане.

Несмотря на это, фильм продолжил свой путь и сегодня доступен на MEGOGO Kazakhstan и YouTube. «Алию» также можно посмотреть на MEGOGO, а «Joqtau» - на платформах Unico Play и Кинопоиск.

Для Аружан важно, чтобы у каждой картины в итоге появился свой зритель. Ведь за полуторачасовым фильмом на экране стоят месяцы, а иногда годы работы десятков людей.

Из студентки - в преподаватели

После окончания университета «Туран» и получения магистерской степени Аружан пригласили преподавать в родном вузе. Теперь она ведет занятия по продюсированию кино и телевидения, передавая студентам знания, подкрепленные собственным опытом работы над фильмами и участия в международных проектах.

-Для меня это особенный опыт - возвращаться в университет уже в качестве преподавателя и делиться знаниями, которые я сама когда-то получала, - говорит она.

Среди студентов есть те, кто уже твердо решил связать жизнь с кино, и те, кто пока ищет себя. Аружан считает, что задача преподавателя не ограничивается передачей теории: важно помочь молодому человеку понять свои способности и выбрать подходящее направление. При этом настоящую школу продюсирования невозможно пройти только по учебникам. Нужно учиться договариваться с людьми, разрешать конфликты, распределять ограниченные ресурсы и принимать решения, когда съемочный процесс идет не по плану.

-Будущий продюсер должен научиться работать с людьми, договариваться, решать конфликты, управлять ограниченными ресурсами и находить выход из ситуаций, для которых нет готовой инструкции. Книги и университет дают основу, но настоящее профессиональное понимание приходит тогда, когда ты сам отвечаешь за реальный проект и видишь последствия своих решений, - считает Аружан.

Сейчас она совмещает преподавание с работой над несколькими фильмами. Одни проекты находятся на стадии написания сценария, для других продолжается поиск финансирования.

Из Алматы - в Венецию

Профессиональная география Аружан давно вышла за пределы Казахстана. Во время нашей беседы она находилась в Венеции, где вместе с режиссером и международными менторами развивала новый проект в рамках программы Biennale College Cinema. Десятидневная программа помогает кинематографистам совершенствовать идеи, искать творческие решения и выстраивать профессиональные связи. Среди перспективных проектов продюсер выделяет «Багровое солнце» (Purple Sun), над которым работает с режиссером-дебютанткой Даной Алимжановой. Кроме того, она сотрудничает с Айжан Касымбек, известной по фильмам «Огонь» и «Мадина», получившим признание на международных фестивалях.

-Пока прошу запомнить это название. Надеемся, что скоро будут приятные новости, - интригует Аружан.

Несмотря на насыщенную профессиональную жизнь, Аружан с юмором относится к тому, сколько времени отнимает кино.

-Я говорю, что замужем за кино, а мои дети - это мои фильмы. Пока их двое, - смеется она.

И действительно, каждый проект требует почти родительского терпения: его нужно вырастить, защитить, помочь преодолеть трудности, а затем отпустить к самостоятельной жизни.

Мечта привезти кино домой

При всей международной занятости Аружан не забывает о родной Атырауской области. Земляков в киноиндустрии она пока встречала немного, но открыта к сотрудничеству с молодыми талантами из региона.

-Я всегда готова помогать своим землякам, особенно молодым кинематографистам, которые хотят развиваться в этой сфере. Буду рада, если у нас появится возможность поработать вместе, - говорит она.

Сегодня фильмы Аружан пересекают границы, а впереди новые сценарии, фестивали и международные партнерства. Но за профессиональными амбициями остается простая и очень личная цель - однажды привезти большое кино домой. Еще одна ее цель - снять фильм в Атырау или Доссоре. Но есть мечта, которая сопровождает Аружан с детства и, пожалуй, лучше всего объясняет ее связь с малой родиной: «У меня есть мечта - открыть кинотеатр в Доссоре. Может, у кого-то тоже откликнется моя мечта и мы сможем объединиться. Я хочу, чтобы дети из родного поселка тоже могли увидеть большое кино на большом экране, не уезжая в другой город. Возможно, именно в таком кинотеатре однажды окажется девочка, которая после просмотра фильма решит стать режиссером или продюсером».

Мадина Джаналиева