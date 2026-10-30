Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Сайлау
Главный баннер фридум
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Из Казахстана в Турцию пытались вывезти золото на 227 млн тенге

Контрабандный груз вовремя перехватили на таможне. Однако сами фигуранты дела успели скрыться.
Варвара Тыщенко
Из Казахстана в Турцию пытались вывезти золото на 227 млн тенге
Изображение сгенерировано ИИ Gemini

Почти три килограмма золота, спрятанного необычным способом, конфисковали в доход государства ещё до вынесения судебного приговора. Драгоценный металл стоимостью 227,8 млн тенге пытались незаконно переправить через аэропорт Шымкента, сообщили в Генеральной прокуратуре РК.

Изъятие имущества до завершения процесса произошло по ходатайству Главной транспортной прокуратуры.

- Граждане Узбекистана пытались незаконно вывезти драгоценный металл в Турцию через аэропорт Шымкента. Чтобы скрыть золото от таможенного контроля, его частицы нанесли на внутреннюю подкладку чемоданов и упаковку багажа, - рассказали в надзорном ведомстве.

Контрабандный груз вовремя перехватили на таможне. Однако сами фигуранты дела успели скрыться.

В настоящее время подозреваемые объявлены в международный розыск, а правоохранительные органы продолжают досудебное расследование.

Читайте также

Новости партнёров