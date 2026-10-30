Из Казахстана в Турцию пытались вывезти золото на 227 млн тенге

Контрабандный груз вовремя перехватили на таможне. Однако сами фигуранты дела успели скрыться.

Почти три килограмма золота, спрятанного необычным способом, конфисковали в доход государства ещё до вынесения судебного приговора. Драгоценный металл стоимостью 227,8 млн тенге пытались незаконно переправить через аэропорт Шымкента, сообщили в Генеральной прокуратуре РК.

Изъятие имущества до завершения процесса произошло по ходатайству Главной транспортной прокуратуры.

- Граждане Узбекистана пытались незаконно вывезти драгоценный металл в Турцию через аэропорт Шымкента. Чтобы скрыть золото от таможенного контроля, его частицы нанесли на внутреннюю подкладку чемоданов и упаковку багажа, - рассказали в надзорном ведомстве.

Контрабандный груз вовремя перехватили на таможне. Однако сами фигуранты дела успели скрыться.

В настоящее время подозреваемые объявлены в международный розыск, а правоохранительные органы продолжают досудебное расследование.