Как беременным казахстанкам получить бесплатную медпомощь без взносов в ОСМС

Беременные женщины в Казахстане имеют право на бесплатную медицинскую помощь, даже если они не работают и за них никто не отчисляет взносы.

Беременные женщины в Казахстане имеют право на бесплатную медицинскую помощь, даже если они не работают и за них никто не отчисляет взносы. Фонд социального медицинского страхования автоматически присваивает им льготный статус, однако для этого нужно вовремя пройти одну обязательную процедуру.

Ключевое условие для получения страховки за счёт государства - своевременная постановка на учёт по беременности. Для этого женщине необходимо обратиться к акушеру-гинекологу в поликлинику по месту фактического проживания.

После визита к врачу запускается автоматическая проверка данных. Цифровая система Минздрава передаёт информацию в Минтруда, где специалисты ведомства проверяют статус гражданки за последний месяц.

Государство присвоит льготный статус только при соблюдении двух условий: женщина не зарегистрирована как ИП и за предшествующий месяц за неё не поступали пенсионные взносы или соцотчисления. Если всё совпадает, система автоматически активирует страховку в ОСМС.

Автоматический статус позволяет будущей маме бесплатно сдавать все необходимые анализы, проходить УЗИ, скрининги и получать приёмы узких специалистов на протяжении всего срока беременности.

В ведомстве рекомендуют вставать на учёт на ранних сроках. Это не только гарантирует медицинский контроль с первых недель, но и исключает проблемы с получением льготного статуса ОСМС.

