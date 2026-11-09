Как казахстанцам проверить свои социальные отчисления: памятка от Минтруда

В Минтруда напомнили, как работающим казахстанцам самостоятельно проверить свои социальные отчисления через eGov, банки или ЦОНы, и объяснили, почему важно вовремя контролировать платежи работодателя.

Работающие казахстанцы могут в любой момент узнать, честно ли работодатель перечисляет за них деньги в Государственный фонд социального страхования (ГФСС). Как сообщает Министерство труда и социальной защиты населения, проверить историю выплат можно через портал eGov.kz, популярные банковские приложения или лично в ЦОНе.

Зачем следить за отчислениями

От этих регулярных платежей напрямую зависит ваша финансовая подушка безопасности. На основе суммы доходов и стажа участия в системе обязательного социального страхования государство рассчитывает выплаты в критических ситуациях - при потере работы, утрате трудоспособности, а также в период беременности, родов и ухода за ребёнком до полутора лет.

По закону эти 5% от зарплаты работодатель обязан перечислять из собственного кармана каждый месяц не позднее 25-го числа. Удерживать их из оклада сотрудника запрещено.

Как проверить поступления

Сделать это можно тремя простыми способами:

Через eGov.kz: найдите услугу "Выдача участнику системы обязательного социального страхования информации о состоянии и движении социальных отчислений", выберите нужный период и отправьте запрос. Результат придёт в личный кабинет.

В банковских приложениях: зайдите в раздел "Госуслуги" своего банка.

Лично: обратитесь в ближайший ЦОН или филиал ГФСС, захватив документ, удостоверяющий личность.

Что делать, если обнаружились пробелы

Если в выписке не хватает данных за какие-то месяцы или суммы вызывают вопросы, в первую очередь отправляйтесь в свою бухгалтерию для сверки.

Если наниматель игнорирует свои обязанности и не платит взносы, вы имеете право обратиться в органы государственных доходов - налоговая строго следит за полнотой таких поступлений. Задать любые вопросы также можно по короткому номеру 1414 или в филиалах ГФСС.

В Минтруда подчёркивают, что регулярный контроль позволяет вовремя заметить проблемы и исправить ошибки в базе до того, как вам понадобятся официальные выплаты.

