Как казахстанцам старше 50 лет получить государственные субсидии и стабильный доход

Казахстанцы старше 50 лет могут устроиться на работу через государственную программу "Серебряный возраст".

Казахстанцы старше 50 лет могут устроиться на работу через государственную программу "Серебряный возраст", по которой бюджет частично покрывает расходы работодателя на выплату оклада. За девять месяцев 2026 года через этот механизм трудоустроились 10,3 тысячи человек, сообщает Минтруда.

Размер субсидий и условия для работодателей

Программа предназначена для официально зарегистрированных безработных граждан в возрасте от 50 лет. Государство выплачивает часть заработной платы работника на протяжении трёх лет:

1-й год: 70% от оклада, но не более 30 МРП (до 129 750 тенге в 2026 году);

2-й год: 65% от оклада, но не более 30 МРП;

3-й год: 60% от оклада, но не более 30 МРП.

По правилам проекта компания не имеет права уволить сотрудника сразу после завершения выплат. Если до пенсии остается более года, трудовой договор с работником обязаны продлить минимум на 12 месяцев. Для участников старше 58 лет контракт сохраняется до наступления пенсионного возраста.

Где найдут работу предпенсионеры

В 2026 году основной спрос на участников программы зафиксирован в сельском хозяйстве (41% вакансий), сфере услуг (23%) и образовании (7%). Чаще всего на работу принимают кассиров, продавцов, швей, поваров, бухгалтеров, администраторов, водителей и охранников.

По статистике, свыше 61% участников программы - жители сельской местности, а 54,7% от общего числа составляют женщины. Среди регионов наибольшее число трудоустроенных зафиксировано в Туркестанской (1 678 человек), Карагандинской (1 093), Актюбинской (807) и Жамбылской (705) областях.

Как подать заявку и пример участия

Как отметили в Минтруда, примером работы механизма служит кейс жительницы области Ұлытау Толганай Абдрахмановой. В 2023 году она обратилась в районный карьерный центр, где ей предложили вакансию швеи у частного предпринимателя. После окончания трёхлетнего периода субсидирования работодатель перевёл её на постоянный трудовой договор.

Чтобы принять участие в программе "Серебряный возраст", гражданам старше 50 лет необходимо официально зарегистрироваться в качестве безработного в Карьерном центре или через портал Электронной биржи труда (Enbek.kz).центр по месту жительства.