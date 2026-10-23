Как космонавт Талгат Мусабаев попросил отправить ему гитару на орбиту

Талгат Мусабаев не только проводил научные эксперименты и работал на орбитальной станции «Мир», но и находил время для музыки. Однажды во время телемоста с Землёй он исполнил казахскую песню вместе с известным артистом, а после попросил отправить ему гитару. Инструмент доставили на станцию грузовым кораблём, а вернуть его домой удалось благодаря американским коллегам, передает МойГород со ссылкой на материал Tengrinews.kz

Песня, которая связала космос и Казахстан

В 1998 году казахстанский космонавт Талгат Мусабаев отправился во второй космический полёт. Он командовал экипажем орбитального комплекса «Мир», где вместе с коллегами провёл около семи месяцев. Помимо основной работы, космонавт участвовал в телевизионных проектах агентства «Хабар» и выходил на связь с Землёй.

Как вспоминал журналист Григорий Беденко, работавший с Мусабаевым, во время одного из телемостов организаторы пригласили в студию заслуженного артиста Казахстана Нурлана Онербаева. В эфире музыкант аккомпанировал на гитаре, а Мусабаев пел с орбиты.

Кадр из видео

Они исполнили песню Абая Кунанбаева «Көзімнің қарасы». Для зрителей это был необычный дуэт: один исполнитель находился на Земле, другой — на космической станции, на высоте в сотни километров над планетой.

Позднее Мусабаев вспоминал этот эпизод как эмоциональную встречу с родной культурой вдали от дома. По его словам, песня помогала передать чувство связи с Казахстаном даже через огромное расстояние.

История получила продолжение после завершения телемоста. Мусабаев попросил журналистов «Хабара» прислать ему на орбиту гитару.

Как отправить гитару в космос

На первый взгляд просьба могла показаться почти невыполнимой. Доставить музыкальный инструмент на орбитальную станцию — совсем не то же самое, что передать посылку в другой город. Необходимо было согласовать перевозку с организациями, отвечавшими за космические полёты.

По воспоминаниям Григория Беденко, именно ему поручили заняться поиском инструмента. Он выбрал дорогую академическую гитару и заказал гравировку с памятной надписью:

«Талгату Мусабаеву, командиру 25-й долговременной экспедиции на орбитальный комплекс “Мир”, на память от агентства “Хабар”».

Затем гитару передали специалистам ракетно-космической корпорации «Энергия». На станцию её доставил грузовой корабль «Прогресс».

В июне 1998 года инструмент пригодился для ещё одного необычного телевизионного проекта. Казахстан готовился к переносу столицы в Акмолу, которая вскоре получила название Астана, и журналисты решили организовать поздравление из космоса.

Фото предоставлено Григорием Беденко

Во время телесеанса Мусабаев показал гитару в кадре. По воспоминаниям Беденко, этот момент вызвал у команды проекта сильные эмоции: необычная просьба космонавта превратилась в настоящий телевизионный эпизод, который объединил станцию на орбите и зрителей в Казахстане.

Почему гитару пришлось возвращать на американском шаттле

Когда экспедиция Мусабаева подходила к концу, возникла новая задача — доставить инструмент обратно на Землю.

С гитарой в футляре возникли сложности: она не помещалась в предусмотренное для возвращения груза пространство российского корабля «Союз». Оставлять инструмент на станции космонавт не хотел.

Тогда Мусабаев обратился к американским коллегам. По его собственным воспоминаниям, он попросил командира шаттла Discovery Чарльза Прекорта помочь вернуть гитару. Американская сторона согласовала перевозку, и инструмент отправился на Землю на борту шаттла.

Мусабаев рассказывал, что разрешение на перевозку пришлось получать в том числе через Конгресс США. По его словам, окончательное решение поступило буквально за несколько минут до отстыковки шаттла от станции «Мир».

Так гитара совершила необычное путешествие: сначала отправилась на орбиту на российском грузовом корабле «Прогресс», а затем вернулась на Землю на американском Discovery. По словам коллег космонавта, этот случай сделал инструмент уникальным.

Музыка среди космических будней

Для Мусабаева музыка была не просто развлечением. Космонавт любил петь и играть на гитаре, знал множество казахских песен, а среди его любимых исполнителей был советский бард Юрий Визбор.

Во время длительной экспедиции музыка помогала сохранять привычную связь с жизнью на Земле. Работа на станции включала научные эксперименты, технические задачи и выходы в открытый космос, а телемосты давали возможность общаться с людьми за пределами орбиты.

История с гитарой показывает и другую сторону космических полётов. За сложными расчётами, оборудованием и многомесячной работой стоят люди, которым хочется петь знакомые песни, слышать родной язык и чувствовать близость дома.

Талгат Мусабаев вошёл в историю Казахстана как космонавт, совершивший три космических полёта. Но история гитары напоминает, что даже вдали от Земли он оставался человеком, для которого музыка и связь с родной культурой имели особое значение.