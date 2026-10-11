Как подготовились к отопительному сезону в районе ЗКО

В Бурлинском районе полным ходом шла подготовка к отопительному сезону. За подачу тепла в дома отвечает ГКП "Аксайжылуқуат", на балансе которого находятся десятки котельных и десятки километров труб.

По данным районного акимата в тепловое хозяйство входит 8 290 абонентов (почти 8 тысяч частных домовладений, а также организации и госпредприятия), 46 котельных и топочных (20 в Аксае и 26 в селах), 63 км тепловых сетей (износ труб оценивается в 14,95%, а оборудования - в 30%).

- Коммунальщики заранее начали профилактику перед отопительным сезоном. Проверили и откалибровали газовые счетчики, сигнализаторы и приборы учета тепла. Заменили 100 метров изношенных труб в 10-м микрорайоне Аксая. Обновили квартальные задвижки (от 50 до 250 мм). Промыли котлы на центральной котельной, - отметили в акимате.

Также специалисты провели гидравлические испытания сетей, опрессовку и детальное обследование котельных. Главная задача - найти все слабые места до холодов, чтобы зимой батареи в домах жителей грели стабильно и без сбоев.