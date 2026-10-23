Как погиб Юрий Гагарин: что произошло во время последнего полёта

27 марта 1968 года Юрий Гагарин — первый человек, побывавший в космосе, — выполнял тренировочный полёт на двухместном реактивном самолёте МиГ-15УТИ. Вместе с ним находился опытный лётчик-инструктор Владимир Серёгин. Оба погибли, когда самолёт потерпел крушение во Владимирской области.

Обстоятельства трагедии расследовали, но катастрофа не перестала вызывать споры. Почему опытные лётчики не смогли вернуть самолёт на безопасную траекторию? Что удалось установить комиссии и какие детали так и не получили однозначного объяснения? Чтобы разобраться, нужно отделить известные факты от версий, появившихся позднее, передает МойГород со ссылкой на материал NASA.

Что известно о катастрофе

После исторического полёта 12 апреля 1961 года Гагарин стал одним из самых известных людей в мире. Однако космонавт не отказался от авиации. Он продолжал подготовку и участвовал в тренировках, хотя советское руководство после гибели Владимира Комарова в апреле 1967 года осторожнее относилось к его возвращению в космос. На тренировочные полёты Гагарин допускался с инструктором.

Утром 27 марта 1968 года Гагарин и Владимир Серёгин вылетели с аэродрома Чкаловский на двухместном МиГ-15УТИ. Это был обычный тренировочный полёт, но самолёт не вернулся на базу. Позже поисковая группа обнаружила обломки в лесистой местности Владимирской области. Оба лётчика погибли. Гагарину было 34 года.

Фото: NASA

К какому выводу пришло официальное расследование

Комиссия изучала состояние самолёта, подготовку пилотов и условия полёта. Однако однозначно установить последовательность событий, приведших к катастрофе, оказалось сложно.

В опубликованном в 1968 году заключении наиболее вероятной причиной назвали резкий манёвр, выполненный, чтобы избежать столкновения с метеорологическим зондом. Другой возможной причиной считалось уклонение от верхней границы облачности. По версии комиссии, манёвр привёл самолёт к критическому режиму полёта, а сложные метеоусловия помешали экипажу восстановить управление.

Но эта версия не убедила всех специалистов. Полный массив материалов расследования долгое время оставался недоступным общественности, поэтому возникали новые гипотезы — от технической неисправности до ошибок в организации полётов.

Версия Алексея Леонова: рядом мог находиться другой самолёт

В 2013 году космонавт Алексей Леонов, участвовавший в работе комиссии по расследованию катастрофы, рассказал о другой возможной причине гибели Гагарина и Серёгина.

Фото: NASA

По версии Леонова, в тот день в районе полётов находился сверхзвуковой истребитель Су-15. Он должен был лететь на значительно большей высоте, однако, как утверждал космонавт, самолёт снизился и прошёл слишком близко к МиГ-15УТИ. Леонов предполагал, что воздушный поток от более крупного самолёта мог резко изменить положение машины Гагарина и привести её к потере управления.

Леонов ссылался на рассекреченные материалы и компьютерное моделирование. По его словам, полученные данные соответствовали этой версии развития событий. При этом публичное заявление космонавта не означает, что все обстоятельства катастрофы были окончательно установлены и независимо подтверждены. Поэтому версию с Су-15 корректнее называть одной из наиболее известных гипотез, а не бесспорно доказанной причиной гибели Гагарина.

Какие ещё версии обсуждали

За десятилетия после катастрофы появилось несколько объяснений произошедшего. Некоторые специалисты предполагали, что на исход полёта могли повлиять неверные сведения о высоте облаков, полученные экипажем от наземных служб. В таком случае пилоты могли неверно оценить запас высоты после потери управления.

Другая гипотеза касалась возможной разгерметизации кабины или открытого вентиляционного отверстия, которое якобы могло привести к кислородному голоданию на высоте. Однако эта версия не получила общепринятого подтверждения.

Вокруг гибели космонавта возникали и слухи о саботаже, алкогольном опьянении и намеренных действиях экипажа. Но достоверных доказательств, подтверждающих эти предположения, представлено не было. В частности, сообщения о возможном саботаже не стали установленным выводом расследования.

Почему гибель Гагарина до сих пор вызывает вопросы

Одна из причин многолетних споров — ограниченный доступ к материалам первоначального расследования. В 2011 году российские власти обнародовали часть архивных документов, в которых наиболее вероятной причиной назывался резкий манёвр для уклонения от метеорологического зонда. Однако публикация краткого заключения не сняла всех вопросов, а позднее Алексей Леонов представил собственное объяснение событий.

Фото: NASA

История гибели Гагарина остаётся предметом интереса не только из-за загадочных обстоятельств катастрофы. Она связана с судьбой человека, чьё имя стало символом начала космической эры. После полёта 1961 года Гагарин превратился в мировую знаменитость, но его жизнь оборвалась всего за несколько дней до седьмой годовщины исторического старта.

27 марта 1968 года погибли два опытных лётчика, а точная последовательность событий в последние минуты полёта так и осталась предметом дискуссий. Сегодня важно различать вывод официальной комиссии и последующие гипотезы: первая называла вероятные причины, вторая пыталась объяснить обстоятельства, которые оставались неясными. Именно этот разрыв между документами, свидетельствами и предположениями и поддерживает интерес к трагедии спустя десятилетия.