Как погиб Юрий Гагарин: что произошло во время последнего полёта

Обстоятельства трагедии расследовали, но катастрофа не перестала вызывать споры. Почему опытные лётчики не смогли вернуть самолёт на безопасную траекторию? Что удалось установить комиссии и какие детали так и не получили однозначного объяснения? Чтобы разобраться, нужно отделить известные факты от версий, появившихся позднее, передает МойГород со ссылкой на материал NASA.
Что известно о катастрофе
После исторического полёта 12 апреля 1961 года Гагарин стал одним из самых известных людей в мире. Однако космонавт не отказался от авиации. Он продолжал подготовку и участвовал в тренировках, хотя советское руководство после гибели Владимира Комарова в апреле 1967 года осторожнее относилось к его возвращению в космос. На тренировочные полёты Гагарин допускался с инструктором.
Утром 27 марта 1968 года Гагарин и Владимир Серёгин вылетели с аэродрома Чкаловский на двухместном МиГ-15УТИ. Это был обычный тренировочный полёт, но самолёт не вернулся на базу. Позже поисковая группа обнаружила обломки в лесистой местности Владимирской области. Оба лётчика погибли. Гагарину было 34 года.
К какому выводу пришло официальное расследование
Комиссия изучала состояние самолёта, подготовку пилотов и условия полёта. Однако однозначно установить последовательность событий, приведших к катастрофе, оказалось сложно.
В опубликованном в 1968 году заключении наиболее вероятной причиной назвали резкий манёвр, выполненный, чтобы избежать столкновения с метеорологическим зондом. Другой возможной причиной считалось уклонение от верхней границы облачности. По версии комиссии, манёвр привёл самолёт к критическому режиму полёта, а сложные метеоусловия помешали экипажу восстановить управление.
Но эта версия не убедила всех специалистов. Полный массив материалов расследования долгое время оставался недоступным общественности, поэтому возникали новые гипотезы — от технической неисправности до ошибок в организации полётов.
Версия Алексея Леонова: рядом мог находиться другой самолёт
В 2013 году космонавт Алексей Леонов, участвовавший в работе комиссии по расследованию катастрофы, рассказал о другой возможной причине гибели Гагарина и Серёгина.
По версии Леонова, в тот день в районе полётов находился сверхзвуковой истребитель Су-15. Он должен был лететь на значительно большей высоте, однако, как утверждал космонавт, самолёт снизился и прошёл слишком близко к МиГ-15УТИ. Леонов предполагал, что воздушный поток от более крупного самолёта мог резко изменить положение машины Гагарина и привести её к потере управления.
Леонов ссылался на рассекреченные материалы и компьютерное моделирование. По его словам, полученные данные соответствовали этой версии развития событий. При этом публичное заявление космонавта не означает, что все обстоятельства катастрофы были окончательно установлены и независимо подтверждены. Поэтому версию с Су-15 корректнее называть одной из наиболее известных гипотез, а не бесспорно доказанной причиной гибели Гагарина.
Какие ещё версии обсуждали
За десятилетия после катастрофы появилось несколько объяснений произошедшего. Некоторые специалисты предполагали, что на исход полёта могли повлиять неверные сведения о высоте облаков, полученные экипажем от наземных служб. В таком случае пилоты могли неверно оценить запас высоты после потери управления.
Другая гипотеза касалась возможной разгерметизации кабины или открытого вентиляционного отверстия, которое якобы могло привести к кислородному голоданию на высоте. Однако эта версия не получила общепринятого подтверждения.
Вокруг гибели космонавта возникали и слухи о саботаже, алкогольном опьянении и намеренных действиях экипажа. Но достоверных доказательств, подтверждающих эти предположения, представлено не было. В частности, сообщения о возможном саботаже не стали установленным выводом расследования.
Почему гибель Гагарина до сих пор вызывает вопросы
Одна из причин многолетних споров — ограниченный доступ к материалам первоначального расследования. В 2011 году российские власти обнародовали часть архивных документов, в которых наиболее вероятной причиной назывался резкий манёвр для уклонения от метеорологического зонда. Однако публикация краткого заключения не сняла всех вопросов, а позднее Алексей Леонов представил собственное объяснение событий.
История гибели Гагарина остаётся предметом интереса не только из-за загадочных обстоятельств катастрофы. Она связана с судьбой человека, чьё имя стало символом начала космической эры. После полёта 1961 года Гагарин превратился в мировую знаменитость, но его жизнь оборвалась всего за несколько дней до седьмой годовщины исторического старта.
27 марта 1968 года погибли два опытных лётчика, а точная последовательность событий в последние минуты полёта так и осталась предметом дискуссий. Сегодня важно различать вывод официальной комиссии и последующие гипотезы: первая называла вероятные причины, вторая пыталась объяснить обстоятельства, которые оставались неясными. Именно этот разрыв между документами, свидетельствами и предположениями и поддерживает интерес к трагедии спустя десятилетия.