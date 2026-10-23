Как получить диплом бакалавра за 3 года вместо четырех в Казахстане: разъяснение правительства

Казахстанские студенты могут окончить бакалавриат быстрее стандартного четырёхлетнего срока, однако интенсивный формат не поможет сэкономить на оплате обучения. О деталях работы ускоренных программ и условиях перевода рассказал премьер-министр Олжас Бектенов в ответе на депутатский запрос.

Как пройти четырёхлетку за три года

Сократить время учебы в университете можно не за счёт урезания предметов, а за счёт изменения графика. Вузы вводят триместровую систему - три учебных блока в год вместо привычных двух семестров. При этом студент обязан полностью освоить все 240 академических кредитов (по отдельным направлениям - не менее 300).

Нагрузка на студента существенно возрастает, поскольку стандартную университетскую программу приходится проходить в сжатые сроки без потери качества.

- Этот формат может рассматриваться не как механическое сокращение образовательной программы, а как возможность более гибкой организации учебного процесса без ущерба для качества подготовки кадров, - подчёркивается в ответе премьер-министра.

Где уже действует новая система и для кого она не подходит

По триместровому графику в Казахстане уже учатся свыше 16 тысяч студентов. Систему активно внедряют Astana IT University, КазНУ имени аль-Фараби и ЕНУ имени Гумилёва. В основном это касается IT-сферы, искусственного интеллекта, кибербезопасности, бизнес-аналитики и маркетинга.

При этом ускоренное обучение подойдёт далеко не всем. В медицине, ветеринарии, искусстве, а также на инженерных и педагогических специальностях сократить сроки не удастся из-за высокого объема обязательной практики и теории.

Почему трехлетняя учеба не станет дешевле

Рассчитывать на скидку при трехлетнем обучении не стоит. Стоимость образования в вузах рассчитывается исходя из количества академических кредитов, а не прослушанных месяцев или лет.

Поскольку общий объём кредитов и нагрузка на преподавателей остаются неизменными, итоговая цена полного курса бакалавриата при трехлетнем обучении будет такой же, как и при четырёхлетнем.

Кто может получить диплом еще быстрее

Закончить вуз за полтора-два года по-прежнему могут выпускники колледжей, поступающие в университет по профильному направлению. В этом случае академические кредиты за ранее пройденные предметы перезачитываются автоматический.

В 2027 году Миннауки вместе с Минтруда и НПП "Атамекен" проведут масштабный аудит трёхлетнего формата: оценят уровень трудоустройства выпускников, их зарплаты и отзывы работодателей.