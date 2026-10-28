Как помочь сотрудникам разобраться с медстраховкой

Как сообщили в филиале Фонда соцмедстрахования по ЗКО, теперь компании и учреждения могут легко пригласить эксперта Фонда социального медицинского страхования на встречу с сотрудниками через сайт msqory.kz.
Новый сервис "Запрос на разъяснение" позволяет заранее отправить вопросы и обсудить всё, что волнует команду:
- как проверить или восстановить свой статус застрахованности;
- какую медицинскую помощь можно получить бесплатно и как это сделать;
- куда обращаться, если возникли трудности.
При оформлении заявки можно описать конкретные ситуации из практики и прикрепить нужные материалы. На основе этих вопросов специалисты региональных филиалов подготовят понятные и полезные разъяснения для коллектива.
Как подать заявку:
- Заполните форму на сайте msqory.kz (укажите регион, название организации, контакты и суть вопроса).
- Получите подтверждение на электронную почту.
- Отслеживайте статус заявки прямо на сайте.
- Главная цель Фонда - помочь каждому человеку четко понимать, на какую медицинскую помощь он имеет право и как ею воспользоваться. Новый онлайн-сервис дополнил постоянную работу Фонда. Только за девять месяцев 2026 года в таких встречах и разъяснениях приняли участие более 248 тысяч человек. Теперь организации смогут напрямую заявлять о темах, которые интересны их сотрудникам, а специалисты - давать максимально точечные и полезные ответы, - пояснили в фонде.