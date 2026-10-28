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Социум

Как помочь сотрудникам разобраться с медстраховкой

В Казахстане запустили удобный онлайн-сервис.
Кристина Кобина
Как помочь сотрудникам разобраться с медстраховкой
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Как сообщили в филиале Фонда соцмедстрахования по ЗКО, теперь компании и учреждения могут легко пригласить эксперта Фонда социального медицинского страхования на встречу с сотрудниками через сайт msqory.kz.

Новый сервис "Запрос на разъяснение" позволяет заранее отправить вопросы и обсудить всё, что волнует команду:

  • как проверить или восстановить свой статус застрахованности;
  • какую медицинскую помощь можно получить бесплатно и как это сделать;
  • куда обращаться, если возникли трудности.

При оформлении заявки можно описать конкретные ситуации из практики и прикрепить нужные материалы. На основе этих вопросов специалисты региональных филиалов подготовят понятные и полезные разъяснения для коллектива.

Как подать заявку:

  • Заполните форму на сайте msqory.kz (укажите регион, название организации, контакты и суть вопроса).
  • Получите подтверждение на электронную почту.
  • Отслеживайте статус заявки прямо на сайте.

- Главная цель Фонда - помочь каждому человеку четко понимать, на какую медицинскую помощь он имеет право и как ею воспользоваться. Новый онлайн-сервис дополнил постоянную работу Фонда. Только за девять месяцев 2026 года в таких встречах и разъяснениях приняли участие более 248 тысяч человек. Теперь организации смогут напрямую заявлять о темах, которые интересны их сотрудникам, а специалисты - давать максимально точечные и полезные ответы, - пояснили в фонде.

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