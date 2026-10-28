Как помочь сотрудникам разобраться с медстраховкой

Как сообщили в филиале Фонда соцмедстрахования по ЗКО, теперь компании и учреждения могут легко пригласить эксперта Фонда социального медицинского страхования на встречу с сотрудниками через сайт msqory.kz.

Новый сервис "Запрос на разъяснение" позволяет заранее отправить вопросы и обсудить всё, что волнует команду:

как проверить или восстановить свой статус застрахованности;

какую медицинскую помощь можно получить бесплатно и как это сделать;

куда обращаться, если возникли трудности.

При оформлении заявки можно описать конкретные ситуации из практики и прикрепить нужные материалы. На основе этих вопросов специалисты региональных филиалов подготовят понятные и полезные разъяснения для коллектива.

Как подать заявку:

Заполните форму на сайте msqory.kz (укажите регион, название организации, контакты и суть вопроса).

Получите подтверждение на электронную почту.

Отслеживайте статус заявки прямо на сайте.