Как правильно подарить квартиру в Казахстане, рассказали эксперты

Бесплатная передача квартиры близким кажется простой процедурой, но скрывает финансовые и юридические подводные камни.

Споры при разводе, ипотечные обременения и неожиданный налог на продажу могут превратить щедрый жест в проблему, напоминают эксперты Krisha.kz.

Защита от развода и полная потеря прав

Главный плюс дарственной для получателя - квартира становится его личной собственностью. В отличие от купленного в браке жилья, подаренные квадратные метры не делятся при разводе.

Для дарителя же сделка бесповоротна. С момента подписания документов прежний хозяин полностью теряет право распоряжаться недвижимостью. Отозвать договор крайне сложно - суд отменит сделку только при угрозе жизни или доказанном обмане.

Расходы у нотариуса: сколько стоит сбыть квартиру

Сам процесс дарения не облагается налогом, но потребует расходов на нотариальное оформление. В 2026 году размер госпошлины зависит от места расположения недвижимости и степени родства сторон.

Переоформление городской квартиры на детей, родителей, супругов или родных братьев и сестёр обойдётся от 13 тысяч до 30,3 тысячи тенге. Если же подарок предназначен дальнему родственнику или другу, нотариальный тариф вырастет и составит от 34,6 тысячи до 51,9 тысячи тенге.

Главная ловушка: налог при быстрой продаже

Основной риск кроется в намерении быстро продать полученный подарок. Если новый собственник решит реализовать квартиру в течение двух лет после сделки, ему придётся заплатить индивидуальный подоходный налог (ИПН) в размере 10-15%.

Налог начислят на разницу между ценой продажи и кадастровой стоимостью жилья, которая обычно в пять раз ниже рыночной. К примеру, продажа подаренной квартиры за 30 миллионов тенге при её кадастровой оценке в 5 миллионов обойдётся в 2,5 миллиона тенге налога. Если подождать два года, выплата налога не потребуется.

Что проверить перед походом к нотариусу

Перед визитом в нотариальную контору необходимо подготовить удостоверения личности и документы на недвижимость. Если квартира куплена в браке, потребуется нотариальное согласие супруга, а для ипотечного жилья - разрешение банка.

Важно помнить: оформить договор у нотариуса недостаточно. Права на квартиру окончательно перейдут новому владельцу только после внесения сведений в государственную базу данных.

