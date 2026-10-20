Как работает отсрочка по кредитам для военнослужащих в Казахстане

Кредитная пауза начинает действовать автоматически с момента призыва и продолжается еще 60 дней после увольнения в запас.

Казахстанцы, отправляющиеся на срочную службу, получают автоматическую "заморозку" всех своих банковских займов и микрокредитов на время пребывания в армии. Как разъяснили в АРРФР РК, новобранцам и их семьям больше не нужно собирать справки и ходить по отделениям банков.

Порядок предоставления льготного периода

Кредитная пауза начинает действовать автоматически с момента призыва и продолжается еще 60 дней после увольнения в запас. В этот период полностью замораживается выплата основного долга, а проценты и штрафы прекращают начислять.

Собирать документы из военкомата или подписывать дополнительные соглашения с кредиторами не требуется. Министерство обороны передает списки призывников в кредитные бюро в электронном формате, откуда данные напрямую поступают в банки и микрофинансовые организации.

Ограничения на выдачу новых кредитов

С конца августа 2025 года в стране действует жесткая норма: солдатам-срочникам запрещено выдавать новые кредиты и микрозаймы. Перед одобрением любого запроса финорганизация обязана проверить статус гражданина через кредитное бюро, и при наличии отметки о службе в выдаче денег гарантированно откажут.

Этот шаг защищает молодых людей и их семьи от необдуманных финансовых обязательств и мошеннических схем во время прохождения службы.

Урегулирование задолженности и правовые особенности

Если до призыва у новобранца уже образовалась просрочка и началось взыскание, закон предусматривает приостановку всех судебных и исполнительных процедур. Однако регулятор рекомендует молодым людям заранее проверить свою кредитную историю, чтобы убедиться в точности данных по имеющимся обязательствам.

В ведомстве подчеркивают: отсрочка - это не списание долга. После завершения службы и истечения двух льготных месяцев заемщику придется вернуться к привычному графику выплат.

Статистика реализации программы

Как отмечают в агентстве, механизм автоматической заморозки займов доказал свою эффективность на практике. За период с августа 2024 года по лето 2026 года льготой воспользовались более 82 тысяч казахстанских военнослужащих, а общая сумма замороженных кредитов превысила 23,5 миллиарда тенге.

Только за первое полугодие 2026 года отсрочку получили 30 тысяч призывников по займам на 7,5 миллиарда тенге.