Как сложилась жизнь стюардессы, пережившей авиакатастрофу под Актау

Выжившая в авиакатастрофе возле Актау бортпроводница Айдан Рагимли рассказала азербайджанским СМИ, что происходило в салоне самолёта перед крушением. По её словам, во время полёта произошли два удара, после первого из которых автоматически открылись кислородные маски, передает МойГород со ссылкой на Oxu.az.

В интервью изданию Рагимли вспомнила, как развивались события на борту.

«После первого удара кислородные маски открылись, а когда мы пытались обратиться к пассажирам, случился второй удар», — рассказала она.

По словам стюардессы, во время второго удара другой бортпроводник, Зульфугар Асадов, получил ранение левой руки.

«Я пыталась ему помочь. Мы прошли в хвостовую часть самолёта, сели на отведённые для бортпроводников места и надели кислородные маски. Я оказала ему первую помощь. Мы всё время поддерживали связь со старшим бортпроводником», — рассказала Айдан Рагимли.

Она также заявила, что в самолёт попал осколок, и опровергла информацию о взрыве кислородного баллона.

«Взрыв кислородного баллона — неверная информация. Если бы кислородный баллон взорвался, мы бы не выжили. Когда я открыла глаза и спросила, где я, мне сказали, что в Актау», — поделилась бортпроводница.

Бортпроводница вернулась к полетам

Айдан Рагимли — одна из выживших в катастрофе. За проявленные мужество и самоотверженность её наградили орденом «Рашадат» («Храбрость») I степени — государственной наградой Азербайджана.

Официальный аккаунт AZAL опубликовал трогательный видеоролик, посвящённый одной из героинь той трагедии — бортпроводнице Айдан Рагимли. Девушка вернулась к полетам. Она, неся с собой то, что пережила в тот день, понимает, что жизнь продолжается, и выполняет свою работу с тем же вниманием и ответственностью.

Крушение самолёта Баку — Грозный под Актау: что произошло

25 декабря пассажирский самолёт авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс AHY8243 по маршруту Баку — Грозный, потерпел крушение недалеко от Актау.

Самолёт вылетел из аэропорта Баку в 08:49 по времени Астаны — на 11 минут раньше запланированного времени. Из-за густого тумана в Грозном борт сначала перенаправили в Махачкалу, а затем — в Актау.

Во время полёта над Каспийским морем экипаж подал сигнал чрезвычайной ситуации squawk 7700 и запросил экстренную посадку. Несмотря на подготовку аэропорта Актау к приёму самолёта, в 11:30 воздушное судно потерпело крушение примерно в трёх километрах от аэропорта.