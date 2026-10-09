Как в районе ЗКО решают проблемы с канализацией

Состояние канализационной инфраструктуры - одна из самых больных тем для местной коммунальной сферы. Изношенность сетей достигает рекордных 79%, и это создает серьезную нагрузку на всю систему, сообщили в акимате Бурлинского района.

В районном акимате отметили, что общая протяженность канализационных сетей составляет 53,7 километра. На балансе также числятся 9 насосных станций (КНС), перекачивающих стоки, одна сливная станция, куда ассенизаторы привозят жидкие отходы, и один комплекс очистных сооружений, принимающий от 3,5 до 5 тысяч кубометров сточных вод в сутки (объем зависит от сезона).

Чтобы сети не разваливались окончательно, власти запустили несколько масштабных проектов по модернизации.

В акимате отмечают, что часть работ уже в планах:

Ремонт на КНС-11. Здесь планируют капитально обновить станцию и поставить два новых мощных фекальных насоса.

Трасса от Промзоны до КНС-4-5. На этот крупный участок по нацпроекту модернизации выделили 935,4 миллиона тенге. Работы выполняет подрядная организация ТОО "ЖайыкСити".

Участок от КНС-4-5 до очистных сооружений. Проект оценивается в 339,5 миллиона тенге, за него отвечает ТОО "АйтемирҚұрылыс".

Стоит отметить, что только эти два крупных проекта реконструкции позволят снизить общий износ сетей сразу на 19%.

В районном акимате отмечают, что обновление коммунальных сетей - главный приоритет. Задача стоит глобальная: не просто латать дыры после очередной аварии, а системно снижать износ сетей, чтобы вода, тепло, свет и канализация работали в домах без сбоев.