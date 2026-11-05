Как вернуть деньги за испорченный заказ: реальный пример из Уральска

Жительница Уральска больше года пыталась добиться справедливости от предпринимателя, который сорвал заказ на изготовление кухонной мебели. Об этом рассказали в департаменте торговли и защиты прав потребителей ЗКО.

- Еще в мае 2025 года женщина заключила договор и внесла предоплату - 984 тысячи тенге. Однако сроки вышли далеко за пределы разумного. Спустя четыре месяца, в сентябре того же года, изготовитель привез лишь один внешний корпус, оставив клиентку без дверей и фасадов. Лишь в апреле 2026 года детали фасада наконец доставили, но устанавливать их и завершать работу никто не стал. Все попытки заказчицы мирно решить вопрос и вернуть деньги игнорировались, - пояснили в ведомстве.

Чтобы отстоять свои права, женщина обратилась в суд, а департамент торговли и защиты прав потребителей ЗКО вступил в процесс в качестве третьего лица, чтобы поддержать покупательницу.

- Суд полностью встал на сторону потребителя. Предпринимателя обязали вернуть в общей сложности 777 тысяч тенге. В эту сумму вошли 700 тысяч тенге за саму недоделанную мебель, а также компенсация сопутствующих расходов: 7 тысяч тенге за уплату госпошлины и 70 тысяч тенге за услуги юриста, - заключили в департаменте.

Департамент напоминает: если ваши потребительские права нарушают, не бойтесь обращаться в инстанции - закон защищает интересы покупателей.