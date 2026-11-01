Какая погода ожидается на западе Казахстана 2 ноября

По данным сайта World-weather.ru, в понедельник, 2 ноября, в Западно-Казахстанской области осадков и ветра не ожидается. Температура воздуха ночью не опустится ниже 0°С, а днем поднимется до +13°С.

В Атырауской области также прогнозируют переменную облачность без осадков. Ветер до 4 м/с. Температура воздуха ночью +3°...+5°С, днем +15°...+17°С.

В Мангистауской области ожидается переменная облачность, ветер слабый - до 4 м/с. Температура воздуха ночью +7°...+9°С, днем +17°...+19°С.

В Актюбинской области ожидается ясная, безветренная погода. Осадков не прогнозируют. Температура воздуха ночью -3°...-5°С, днем +9°...+11°С.