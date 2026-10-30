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Социум

Какая погода ждет жителей западного Казахстана 31 октября

В последний день октября в западных регионах Казахстана сохранится преимущественно сухая погода.
Варвара Тыщенко
Какая погода ждет жителей западного Казахстана 31 октября
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Завтра, 31 октября, в Западно-Казахстанской области и Уральске синоптики обещают переменную облачность и отсутствие осадков при слабом ветре 2-7 м/с. Ночь в регионе выдастся морозной - температура опустится до -2...-4 °C, однако днем потеплеет до +15...+17 °C.

В Атырауской области и Атырау ожидается ясная погода без осадков. Скорость ветра ночью составит 2-7 м/с, днем - 6-11 м/с. Температура воздуха ночью зафиксируется на отметке +3...+5 °C, а днем воздух прогреется до +16...+18 °C.

В Мангистауской области и Актау прогнозируется переменная облачность, местами возможен дождь. Главным предупреждением синоптиков станет ветер, порывы которого будут достигать 15-20 м/с. При этом в регионе будет теплее всего: ночью +8...+10 °C, а днем термометры покажут +18...+20 °C.

В Актюбинской области и Актобе ожидается ясный и практически безветренный день (скорость ветра 0-5 м/с) без осадков. Ночью столбики термометров снизятся до -1...-3 °C, а днем воздух прогреется до +13...+15 °C.

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