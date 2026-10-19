Какая зима ждёт жителей ЗКО: прогноз синоптиков

"Казгидромет" опубликовал консультативный прогноз погоды на холодный сезон 2026-2027 годов. По данным синоптиков, ноябрь в Западно-Казахстанской области будет отличаться от ситуации в других регионах страны.
В то время как на большей части Казахстана начало ноября выдастся теплым, на западе республики ожидает снижение температуры: ночью до 0...-7 °С, днем до 0...+5 °С (на юге области - ночью до -2...+3 °С, днем до +3...+10 °С).
Ноябрь: осадки, туман и колебания температур
В первой половине месяца в ЗКО прогнозируют осадки смешанного характера (дождь и мокрый снег). В северной части области их количество превысит климатическую норму.
Во второй и третьей декадах ноября ожидаются колебания температур, туманы и гололёдные явления.
Прогноз на декабрь, январь и февраль
- Декабрь: средняя температура воздуха ожидается на 2 °С выше нормы. На севере ЗКО осадков выпадет больше нормы, на остальной территории области - около нормы. Из-за перепадов температур возможна ледяная корка.
- Январь: среднемесячная температура воздуха сохранится около климатической нормы. На юго-западе области количество осадков превысит норму, на остальной территории показатели будут стандартными.
- Февраль: средняя температура воздуха прогнозируется на 1-3 °С выше нормы. Объём осадков ожидается в пределах климатической нормы.