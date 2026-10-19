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Социум

Какая зима ждёт жителей ЗКО: прогноз синоптиков

Западно-Казахстанскую область ждёт зима с резкими перепадами температур, слякотью и частым гололёдом.
Варвара Тыщенко
Какая зима ждёт жителей ЗКО: прогноз синоптиков
Иллюстративное фото из архива "МГ"

"Казгидромет" опубликовал консультативный прогноз погоды на холодный сезон 2026-2027 годов. По данным синоптиков, ноябрь в Западно-Казахстанской области будет отличаться от ситуации в других регионах страны.

В то время как на большей части Казахстана начало ноября выдастся теплым, на западе республики ожидает снижение температуры: ночью до 0...-7 °С, днем до 0...+5 °С (на юге области - ночью до -2...+3 °С, днем до +3...+10 °С).

Ноябрь: осадки, туман и колебания температур

В первой половине месяца в ЗКО прогнозируют осадки смешанного характера (дождь и мокрый снег). В северной части области их количество превысит климатическую норму.

Во второй и третьей декадах ноября ожидаются колебания температур, туманы и гололёдные явления.

Прогноз на декабрь, январь и февраль

  • Декабрь: средняя температура воздуха ожидается на 2 °С выше нормы. На севере ЗКО осадков выпадет больше нормы, на остальной территории области - около нормы. Из-за перепадов температур возможна ледяная корка.
  • Январь: среднемесячная температура воздуха сохранится около климатической нормы. На юго-западе области количество осадков превысит норму, на остальной территории показатели будут стандартными.
  • Февраль: средняя температура воздуха прогнозируется на 1-3 °С выше нормы. Объём осадков ожидается в пределах климатической нормы.

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