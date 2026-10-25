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Социум Экономика

Какие регионы Казахстана показали наибольший рост строительства

Всего рост строительства отмечен в 17 регионах страны.
Жулдызхан Хасангалиева
Какие регионы Казахстана показали наибольший рост строительства
Фото Жулдызхан Хасангалиевой

По данным Бюро национальной статистики, за январь–сентябрь 2026 года объем строительных работ в Казахстане достиг 7 812,3 милларда тенге. Это на 11,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Основной причиной роста стало увеличение объемов строительства и ремонта сооружений на 14,7%. При этом большая часть строительных работ приходится на частные компании — 89%. Доля иностранных организаций составила 10,3%, государственных — 0,7%.

Наибольшую долю строительных работ занимают:

  • строительство автомобильных и железных дорог, а также метро — 25%,
  • строительство нежилых зданий — 21,5%,
  • строительство жилых зданий — 12,6%.

Рост строительных работ отмечен в 17 регионах страны. Наиболее значительное увеличение зафиксировано в области Улытау:

  • в Кызылординской области — на 31,5%,
  • в Шымкенте — на 25,4%,
  • в Атырауской области — на 22,2%,
  • в Павлодарской области — на 18,8%,
  • в Алматы — на 18,1%,
  • в Туркестанской области — на 17%,
  • в Восточно-Казахстанской области — на 15,2%,
  • в Актюбинской области — на 12,3%,
  • в области Абай — на 11,5%,
  • в Астане — на 11,1%,
  • в Алматинской области — на 11%.

За девять месяцев 2026 года общая площадь новых объектов, введенных в эксплуатацию в Казахстане, составила 16 348,9 тысяч квадартых метров. Площадь введенного в эксплуатацию жилья выросла на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 13 197,7 тысяч квадратных метров.

Из этого объема:

  • 8 561,5 тыс. кв. м приходится на многоквартирные дома,
  • 4 592,2 тыс. кв. м — на индивидуальные дома.

 

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