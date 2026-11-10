Какие вещи нельзя выбрасывать перед Новым годом: народные приметы о достатке и благополучии

Новогодние праздники издавна связывали с достатком, семейным счастьем и благополучием. Согласно народным поверьям, то, как человек встречает начало нового года и что делает в собственном доме в праздничный период, может символически повлиять на следующие 12 месяцев. Поэтому некоторые предметы не рекомендовалось выбрасывать или отдавать другим людям, чтобы вместе с ними не лишиться финансового благополучия и домашнего уюта, передает МойГород.

Хлеб и продукты питания

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В народных традициях хлеб считается символом жизни, достатка и благополучия семьи. Именно поэтому в преддверии Нового года не советовали выбрасывать его остатки, особенно если речь шла о свежей выпечке.

Согласно поверьям, такое отношение к хлебу могло привести к нужде и пустому столу в течение следующего года. Если продуктов оставалось слишком много, их рекомендовалось разделить с близкими или использовать для приготовления других блюд.

Деньги и монеты

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Деньги в новогодних приметах символизируют финансовое благополучие и будущий достаток. По этой причине в первые дни нового года не советовали раздавать последние сбережения, одалживать крупные суммы или отдавать мелочь.

Существовало поверье, что вместе с деньгами человек может передать другому и собственное благополучие. Особое значение придавали монетам, случайно найденным дома. Их не спешили тратить, а оставляли в качестве символа будущего изобилия.

Соль

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В народных представлениях соль была не просто продуктом питания, но и символом защиты, здоровья и семейного благополучия. Считалось, что она помогает сохранять мир и согласие в доме.

Поэтому в новогодний период не рекомендовалось отдавать последнюю соль из дома. Согласно приметам, это могло символизировать потерю домашнего спокойствия и благополучия. При этом полная солонка на праздничном столе ассоциировалась с достатком и изобилием.

Домашняя посуда

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Тарелки, чашки и другая кухонная утварь в народных поверьях связывались с семейным уютом и достатком. Считалось, что перед Новым годом не стоит отдавать из дома целую и добротную посуду, которой регулярно пользуются домочадцы.

По приметам, вместе с такими предметами можно было символически передать другому человеку семейное благополучие. Особенно нежелательным считалось избавляться от вещей, которые давно стали частью повседневной жизни семьи.

Домашний веник

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Особое место среди новогодних примет занимал обычный домашний веник. В народной культуре ему приписывали символическое значение: считалось, что с помощью уборки можно не только навести порядок, но и избавиться от накопившихся проблем и неприятностей.

Поэтому отдавать собственный веник другим людям непосредственно перед Новым годом не рекомендовалось. Согласно поверьям, вместе с ним из дома могли уйти достаток, благополучие и спокойствие.

Если хозяева собирались приобрести новый веник, старые приметы советовали сделать это заранее, не откладывая замену на праздничные дни.

Почему перед Новым годом придерживались таких примет

В народной культуре начало календарного года воспринималось как переход к новому жизненному этапу. Люди верили, что поступки и решения, принятые в этот период, могут символически отразиться на событиях следующих месяцев.

Именно поэтому особое внимание уделяли вещам, которые ассоциировались с достатком, здоровьем, семейным уютом и благополучием. Хлеб, деньги, соль, посуда и предметы домашнего обихода старались беречь, не отдавая их без необходимости.

При этом перечисленные поверья являются частью народных традиций и не имеют научного подтверждения. Их можно воспринимать как напоминание о бережливости, ценности домашнего уюта и заботе о близких.