Какие вещи нельзя выбрасывать перед Новым годом: народные приметы о достатке и благополучии

Новогодние праздники издавна связывали с достатком, семейным счастьем и благополучием. Согласно народным поверьям, то, как человек встречает начало нового года и что делает в собственном доме в праздничный период, может символически повлиять на следующие 12 месяцев. Поэтому некоторые предметы не рекомендовалось выбрасывать или отдавать другим людям, чтобы вместе с ними не лишиться финансового благополучия и домашнего уюта, передает МойГород.
Хлеб и продукты питания
В народных традициях хлеб считается символом жизни, достатка и благополучия семьи. Именно поэтому в преддверии Нового года не советовали выбрасывать его остатки, особенно если речь шла о свежей выпечке.
Согласно поверьям, такое отношение к хлебу могло привести к нужде и пустому столу в течение следующего года. Если продуктов оставалось слишком много, их рекомендовалось разделить с близкими или использовать для приготовления других блюд.
Деньги и монеты
Деньги в новогодних приметах символизируют финансовое благополучие и будущий достаток. По этой причине в первые дни нового года не советовали раздавать последние сбережения, одалживать крупные суммы или отдавать мелочь.
Существовало поверье, что вместе с деньгами человек может передать другому и собственное благополучие. Особое значение придавали монетам, случайно найденным дома. Их не спешили тратить, а оставляли в качестве символа будущего изобилия.
Соль
В народных представлениях соль была не просто продуктом питания, но и символом защиты, здоровья и семейного благополучия. Считалось, что она помогает сохранять мир и согласие в доме.
Поэтому в новогодний период не рекомендовалось отдавать последнюю соль из дома. Согласно приметам, это могло символизировать потерю домашнего спокойствия и благополучия. При этом полная солонка на праздничном столе ассоциировалась с достатком и изобилием.
Домашняя посуда
Тарелки, чашки и другая кухонная утварь в народных поверьях связывались с семейным уютом и достатком. Считалось, что перед Новым годом не стоит отдавать из дома целую и добротную посуду, которой регулярно пользуются домочадцы.
По приметам, вместе с такими предметами можно было символически передать другому человеку семейное благополучие. Особенно нежелательным считалось избавляться от вещей, которые давно стали частью повседневной жизни семьи.
Домашний веник
Особое место среди новогодних примет занимал обычный домашний веник. В народной культуре ему приписывали символическое значение: считалось, что с помощью уборки можно не только навести порядок, но и избавиться от накопившихся проблем и неприятностей.
Поэтому отдавать собственный веник другим людям непосредственно перед Новым годом не рекомендовалось. Согласно поверьям, вместе с ним из дома могли уйти достаток, благополучие и спокойствие.
Если хозяева собирались приобрести новый веник, старые приметы советовали сделать это заранее, не откладывая замену на праздничные дни.
Почему перед Новым годом придерживались таких примет
В народной культуре начало календарного года воспринималось как переход к новому жизненному этапу. Люди верили, что поступки и решения, принятые в этот период, могут символически отразиться на событиях следующих месяцев.
Именно поэтому особое внимание уделяли вещам, которые ассоциировались с достатком, здоровьем, семейным уютом и благополучием. Хлеб, деньги, соль, посуда и предметы домашнего обихода старались беречь, не отдавая их без необходимости.
При этом перечисленные поверья являются частью народных традиций и не имеют научного подтверждения. Их можно воспринимать как напоминание о бережливости, ценности домашнего уюта и заботе о близких.