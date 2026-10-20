Каких специалистов не хватает в Казахстане: в Минтруда назвали самые востребованные профессии

Наибольший дисбаланс между предложением и спросом сложился в медицине.

В Казахстане сохраняется серьезный кадровый голод, при этом наиболее острая нехватка специалистов зафиксирована в сфере здравоохранения, сообщает пресс-служба Минтруда. Также в стране наблюдается высокий спрос на отдельные технические, инженерные и рабочие специальности.

По данным ведомства, наибольший дисбаланс между предложением и спросом сложился в медицине. К примеру, на 469 вакансий акушеров-гинекологов приходится лишь 100 резюме от соискателей. Аналогичная ситуация с педиатрами (448 вакансий при 139 резюме) и анестезиологами-реаниматологами (300 вакансий при 75 резюме). В списке дефицитных врачей также остаются онкологи, неонатологи и эндокринологи.

Вместе с тем в Министерстве труда и социальной защиты населения отмечают устойчивый запрос рынка на представителей технических и рабочих квалификаций.

- Сохраняется высокая потребность и в представителях рабочих профессий. Работодатели заинтересованы в квалифицированных электриках, механиках, слесарях, сварщиках, машинистах, операторах оборудования, строителях и водителях. Востребованы также инженеры и специалисты по автоматизации производственных процессов, - отметили в ведомстве.

Рост спроса на подобные кадры обусловлен масштабным развитием промышленности, возведением новых объектов, а также модернизацией транспортной, энергетической и производственной инфраструктуры. При этом современный работодатель ждет от сотрудников не только базовых профессиональных навыков, но и умения работать с новыми технологиями.

- Отдельное направление - цифровые профессии. На рынке труда востребованы разработчики программного обеспечения, программисты приложений и другие IT-специалисты. Внедрение автоматизации и искусственного интеллекта повышает потребность в работниках, способных применять цифровые инструменты в своей профессиональной деятельности, - говорится в сообщении.

Согласно долгосрочным расчетам, до 2035 года экономике Казахстана потребуется около 2,9 млн новых кадров, причем более 50% этого объема прийдется именно на рабочие специальности.

Чтобы переломить ситуацию и закрыть потребности рынка, в 2026 году профильный перечень наиболее востребованных профессий расширили с 51 до 174 специальностей. В него включили направления инженерии, строительства, обрабатывающей промышленности, биотехнологий, а также "зеленой" и ядерной энергетики. Параллельно в стране усиливают программы дуального образования и краткосрочные курсы переквалификации.