Какой будет погода на западе Казахстана 12 ноября

В большинстве регионов прогнозируются осадки в виде дождя и снега, шквалистый ветер с порывами до 15-20 м/с, а также туман и гололёд на дорогах.

По данным РГП "Казгидромет", 12 ноября в Западно-Казахстанской области ночью и утром ожидается туман, днём порывы ветра достигнут 15-20 м/с. В Уральске - пасмурно, дождь, туман и сильный ветер днём (15-20 м/с). Температура ночью: 0...+2 °C, днём: +3...+5 °C.

В Атырауской области ночью и утром прогнозируют туман, днём ветер усилится до 15-18 м/с. В Атырау - пасмурно, дождь и порывистый ветер. Температура ночью: +2...+4 °C, днём: +6...+8 °C.

В Мангистауской области пройдут небольшие осадки (дождь, снег), ожидаются туман, гололёд и ветер до 15-20 м/с. В Актау - сильный ветер с порывами 15-20 м/с. Температура ночью: +3...+5 °C, днём: +9...+11 °C.

В Актюбинской области и Актобе пройдут небольшие осадки (дождь, снег), прогнозируются туман и гололёд. Температура ночью: 0...-2 °C, днём: +3...+5 °C.

