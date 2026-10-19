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Социум

Календарь мусульманских праздников в Казахстане на 2027 год представило ДУМК

Расчет начала месяцев хиджры проводился на основе исследований международных астрономических центров.
Варвара Тыщенко
Календарь мусульманских праздников в Казахстане на 2027 год представило ДУМК
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Духовное управление мусульман Казахстана опубликовало в своем Instagram официальный календарь религиозных дат на 2027 год.   

Согласно данным ДУМК, ключевые праздники и события распределились следующим образом:   

  • Священный месяц Рамазан начнется 8 февраля;   
  • Кадыр тун (Ночь Предопределения) выпадает на ночь с 5 на 6 марта;   
  • Ораза айт казахстанцы отметят 9 марта;   
  • Курбан айт пройдет с 16 по 18 мая.   

Отмечается, что расчет начала месяцев хиджры проводился на основе исследований международных астрономических центров.   

На сайте ДУМК также напоминают, что Рамазан - девятый и самый почитаемый месяц мусульманского календаря. В переводе с арабского языка слово "рамадан" означает "палящий зной", "сжигающий" или "горячий".

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