Календарь мусульманских праздников в Казахстане на 2027 год представило ДУМК

Расчет начала месяцев хиджры проводился на основе исследований международных астрономических центров.

Духовное управление мусульман Казахстана опубликовало в своем Instagram официальный календарь религиозных дат на 2027 год.

Согласно данным ДУМК, ключевые праздники и события распределились следующим образом:

Священный месяц Рамазан начнется 8 февраля;

Кадыр тун (Ночь Предопределения) выпадает на ночь с 5 на 6 марта;

Ораза айт казахстанцы отметят 9 марта;

Курбан айт пройдет с 16 по 18 мая.

Отмечается, что расчет начала месяцев хиджры проводился на основе исследований международных астрономических центров.

На сайте ДУМК также напоминают, что Рамазан - девятый и самый почитаемый месяц мусульманского календаря. В переводе с арабского языка слово "рамадан" означает "палящий зной", "сжигающий" или "горячий".