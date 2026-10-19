Календарь мусульманских праздников в Казахстане на 2027 год представило ДУМК

Духовное управление мусульман Казахстана опубликовало в своем Instagram официальный календарь религиозных дат на 2027 год.
Согласно данным ДУМК, ключевые праздники и события распределились следующим образом:
- Священный месяц Рамазан начнется 8 февраля;
- Кадыр тун (Ночь Предопределения) выпадает на ночь с 5 на 6 марта;
- Ораза айт казахстанцы отметят 9 марта;
- Курбан айт пройдет с 16 по 18 мая.
Отмечается, что расчет начала месяцев хиджры проводился на основе исследований международных астрономических центров.
На сайте ДУМК также напоминают, что Рамазан - девятый и самый почитаемый месяц мусульманского календаря. В переводе с арабского языка слово "рамадан" означает "палящий зной", "сжигающий" или "горячий".