«Казахмыс» обновляет технику: на рудник «Жомарт» поступила новая буровая установка Epiroc

Техника будет использоваться для механизированного бурения шпуров при подготовке забоев к взрывным работам.



Установка оснащена буровой стрелой с гидравлическим перфоратором, позволяющим выполнять бурение по заданной схеме. Механизация основных операций обеспечивает необходимую точность бурения и способствует повышению эффективности проходческих работ.



Поступление новой техники является частью программы обновления горно-шахтного оборудования "Казахмыса". В 2026 году на приобретение оборудования предусмотрено 21,1 млрд теңге, в том числе 4,65 млрд теңге - на закупку 21 буровой установки.



До конца года также ожидается поставка трёх подземных геологоразведочных станков Diamec PHC 4.



Обновление технического парка направлено на повышение надёжности оборудования, механизацию производственных процессов и создание более безопасных условий для проведения подземных горных работ.

Источник: Telegram-канал KAZAKHMYS