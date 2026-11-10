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Социум

«Казахмыс» обновляет технику: на рудник «Жомарт» поступила новая буровая установка Epiroc

На рудник "Жомарт" Группы "Казахмыс" поступила новая самоходная буровая установка Epiroc Boomer M1, предназначенная для добычных работ.
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«Казахмыс» обновляет технику: на рудник «Жомарт» поступила новая буровая установка Epiroc
Фото: t.me/kazakhmys_news

Техника будет использоваться для механизированного бурения шпуров при подготовке забоев к взрывным работам.

Установка оснащена буровой стрелой с гидравлическим перфоратором, позволяющим выполнять бурение по заданной схеме. Механизация основных операций обеспечивает необходимую точность бурения и способствует повышению эффективности проходческих работ.

Поступление новой техники является частью программы обновления горно-шахтного оборудования "Казахмыса". В 2026 году на приобретение оборудования предусмотрено 21,1 млрд теңге, в том числе 4,65 млрд теңге - на закупку 21 буровой установки.

До конца года также ожидается поставка трёх подземных геологоразведочных станков Diamec PHC 4.

Обновление технического парка направлено на повышение надёжности оборудования, механизацию производственных процессов и создание более безопасных условий для проведения подземных горных работ.

Источник: Telegram-канал KAZAKHMYS

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