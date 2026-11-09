«Казахмыс» применяет беспилотники и 3D-сканирование для геологических исследований

Для изучения геологического строения недр и повышения точности планирования горных работ используются современные методы электроразведки, магниторазведки, беспилотной съёмки и лазерного 3D-сканирования.



Одним из новых направлений стали электроразведочные исследования на участке Таскура в области Ұлытау, к которым приступила компания Qazaq Geophysics, входящая в Группу «Казахмыс».



На Таскуринском рудном поле работы охватят два участка общей площадью 7,1 кв. км. Специалистам предстоит исследовать геологическое строение территории на глубине не менее 500 метров и определить аномальные зоны, которые могут указывать на наличие медно-сульфидной минерализации.



Общий запланированный объём электроразведки составляет 156 погонных километров. Из них 15 км предусмотрено выполнить до конца 2026 года, оставшиеся 141 км — в 2027 году.



Геофизические работы ведутся и на других участках корпорации. На Кусмурын-Акбастауском рудном поле в области Абай завершены электроразведочные исследования объёмом 52,4 км. Дополнительно запланированы исследования скважин общей протяжённостью 1 500 метров.



В Карагандинской области на Бурнакском рудном поле выполнены 702 км наземной магниторазведки и 10 км электроразведки. На участке Кызыладыр геофизические исследования охватили площадь 19,5 кв. км. Полученные данные будут использованы для подготовки геологических карт и трёхмерной модели территории.



На участке Молдыбай Саякского рудного поля завершён первый этап исследований, включавший 310 км наземной магниторазведки. После обработки полученных материалов предусмотрено проведение следующего этапа электроразведочных работ.



Отдельное направление — применение беспилотных технологий и трёхмерного моделирования.



На руднике Абыз в Карагандинской области с помощью беспилотного летательного аппарата проведена съёмка карьера площадью 0,7 кв. км. На основе собранных данных специалисты подготовят трёхмерную модель, планы и разрезы для оценки состояния объекта и планирования дальнейших работ, направленных на продление срока эксплуатации рудника.



В подземных выработках Жыландинского рудника проведено лазерное 3D-сканирование с применением беспилотного аппарата. Полученная информация позволит создать детализированную цифровую модель шахтного пространства для анализа и планирования горных работ.



Также выполнены топографические съёмки на участках Кусмурын-Акбастау и Нурказган.



Применение современных геофизических технологий позволяет «Казахмысу» получать более подробные сведения о строении недр, определять перспективные направления дальнейшей разведки и повышать обоснованность производственных решений.



Результаты исследований будут использоваться при планировании последующих геологоразведочных работ и развитии минерально-сырьевой базы предприятий корпорации.

Источник: Telegram-канал KAZAKHMYS