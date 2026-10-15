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«Казахмыс» проводит плановые ремонты конвертеров Жезказганского медеплавильного завода

Saida Nygmet
«Казахмыс» проводит плановые ремонты конвертеров Жезказганского медеплавильного завода

На Жезказганском медеплавильном заводе ТОО «Kazakhmys Smelting» завершается капитальный ремонт конвертера № 1. Это один из ключевых агрегатов плавильного цеха, в котором штейн перерабатывают в черновую медь. На ремонт направлено 396,9 млн тенге, передает МойГород.

Работы начались 1 октября. Специалисты полностью заменили футеровку конвертера, выполнили сварочные работы на корпусе и установили новые бронеплиты № 2, № 3 и № 4. Ремонт призван восстановить техническое состояние агрегата и обеспечить его надёжную эксплуатацию.

Всего в плавильном цехе работают четыре конвертера. Их обслуживание проводится по годовому плану планово-предупредительных ремонтов. Текущие работы финансируются в рамках утверждённого бюджета, капитальные — по инвестиционной программе. Межремонтный цикл каждого конвертера составляет 160 плавок.

После завершения работ на первом агрегате планируется текущий ремонт конвертера № 2. Предварительно его остановка намечена на 20 октября. Следующим станет конвертер № 3, который планируют остановить 7 ноября. Поочерёдный ремонт позволяет согласовывать обслуживание оборудования с производственным графиком.

Ранее сообщалось, что в 2026 году «Казахмыс» направит более 25,2 млрд тенге на модернизацию Жезказганского медеплавильного завода. Обновление оборудования и плановые ремонты входят в программу повышения надёжности производства и поддержания стабильной работы технологических процессов.

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