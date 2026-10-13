«Казахмыс» расширяет масштабы геологоразведки для долгосрочного развития рудников

Группа «Казахмыс» существенно активизировала геологоразведочные работы на Жезказганском месторождении и других производственных площадках региона. Руководство компании рассматривает укрепление минерально-сырьевой базы как ключевой стратегический приоритет, необходимый для обеспечения стабильной работы предприятий и заводов в долгосрочной перспективе, передает МойГород со ссылкой на пресс-службу корпорации "Казахмыс".

За первые девять месяцев 2026 года дочернее предприятие ТОО «Казахмыс Барлау» успешно справилось с производственным заданием, выполнив 17,2 тыс. погонных метров геологоразведочного бурения, что составило 104,6% от планового показателя. Основной акцент сделан на участки в рамках Контракта №114, определяющие будущее горнодобывающей отрасли Жезказгана.

На флангах месторождения уже пробурено 7 скважин общей протяженностью 4 750 метров, а для изучения глубоких горизонтов проложено еще 4 скважины глубиной свыше 3 500 метров. Дополнительно в районе поселка ГРП выполнено около 1,8 тыс. метров бурения для оценки ранее пропущенных приповерхностных запасов меди.

В планах компании появится глубокое и комплексное исследование Жезказган-Жиландинского рудного района с использованием современных геохимических, геофизических методов и 2D-сейсморазведки. Более того, на 2027 год уже утверждена масштабная дополнительная программа бурения, объем которой превысит 30 тыс. погонных метров.

Параллельно масштабные поисково-разведочные работы продолжаются и на других объектах корпорации. На месторождении Нурказган выполнено более 2 300 метров бурения, на Хаджиконган-Алтынтобинском рудном поле — 1 600 метров, а на участке Абыз — свыше 2 800 метров.

Также ведутся профильные исследования для расширения сырьевой базы Карагайлинской и Балхашской обогатительных фабрик. Такой комплексный подход позволит корпорации точно оценить ресурсный потенциал и сформировать надежную программу горных работ на годы вперед.