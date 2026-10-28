«Казахмыс» вложил 5,8 млрд тенге в обновление парка горной техники

В 2026 году компания «Казахмыс» заложила 6,7 млрд тенге на масштабную программу ремонта и восстановления горно-шахтного оборудования. К настоящему моменту на выполнение ремонтных работ уже направлено 5,8 млрд тенге. Реализация этой инициативы призвана повысить техническую готовность парка, предупредить внеплановые простои и обеспечить стабильное функционирование всех горнодобывающих предприятий корпорации, передает МойГород.

К текущему моменту специалисты завершили текущий ремонт 346 единиц горно-шахтной техники. Наиболее внушительный объем работ выполнен в Жезказганском регионе, где отремонтировали 277 единиц оборудования. На объектах Карагандинского региона ремонт прошла 31 единица техники, а в Балхашском регионе обновлено 38 единиц.

Параллельно с текущим обслуживанием на предприятиях восстанавливают и заменяют ключевые узлы и агрегаты. На сегодняшний день специалисты завершили работы по 193 узлам, а до конца года намерены восстановить или заменить еще порядка 100 компонентов. Ремонтные работы охватывают буровые установки, погрузочно-доставочные машины, автосамосвалы и прочую спецтехнику ведущих мировых брендов, таких как Caterpillar, Sandvik и Epiroc.

Особый акцент сделан на бесперебойном обеспечении производственных объектов комплектующими. На складах компании сформирован резерв из 183 крупногабаритных шин, которого при текущем среднем расходе хватит ориентировочно на 26 дней работы. Чтобы гарантировать дальнейшее пополнение запасов, «Казахмыс» уже заключил договор и разместил заказ на поставку еще 943 шин, отправка которых осуществляется по строго утвержденному графику.

До завершения 2026 года на рудниках продолжится проведение дополнительных ремонтных мероприятий, восстановление изношенных узлов и снабжение подразделений необходимыми запасными частями.

Планомерная реализация программы позволит значительно снизить риски внеплановых остановок оборудования и гарантировать устойчивую работу всех рудников.