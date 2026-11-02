Казахстан и страны ОПЕК+ сохранят текущие объёмы добычи нефти до конца года

Для Казахстана целевой показатель добычи зафиксирован на уровне 1,628 миллиона баррелей в сутки.

Семь государств альянса ОПЕК+ решили оставить без изменений обязательные уровни добычи нефти на декабрь 2026 года. Страны сохранят лимиты, которые действовали в сентябре, сообщается на официальном сайте организации.

В соглашении участвуют Казахстан, Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман. Для Казахстана целевой показатель добычи зафиксирован на уровне 1,628 миллиона баррелей в сутки.

Участники альянса подтвердили готовность полностью соблюдать Декларацию о сотрудничестве. Чтобы отслеживать ситуацию на мировом рынке, представители стран продолжат собираться каждый месяц.

Следующее заседание ОПЕК+ запланировано на 29 ноября 2026 года.