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Социум

Казахстан и страны ОПЕК+ сохранят текущие объёмы добычи нефти до конца года

Для Казахстана целевой показатель добычи зафиксирован на уровне 1,628 миллиона баррелей в сутки.
Варвара Тыщенко
Казахстан и страны ОПЕК+ сохранят текущие объёмы добычи нефти до конца года
Изображение сгенерировано ИИ Gemini

Семь государств альянса ОПЕК+ решили оставить без изменений обязательные уровни добычи нефти на декабрь 2026 года. Страны сохранят лимиты, которые действовали в сентябре, сообщается на официальном сайте организации.

В соглашении участвуют Казахстан, Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман. Для Казахстана целевой показатель добычи зафиксирован на уровне 1,628 миллиона баррелей в сутки.

Участники альянса подтвердили готовность полностью соблюдать Декларацию о сотрудничестве. Чтобы отслеживать ситуацию на мировом рынке, представители стран продолжат собираться каждый месяц.

Следующее заседание ОПЕК+ запланировано на 29 ноября 2026 года.

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