Казахстанские всадники заняли весь пьедестал международного турнира Allur Endurance CUP 2026

Костанайская область впервые приняла международный турнир по конным пробегам на выносливость Allur Endurance CUP 2026. Соревнования объединили 36 всадников из пяти стран, а все семь призовых мест завоевали казахстанские спортсмены. Главным призом стал автомобиль Chevrolet Cobalt, произведённый на заводе Allur в Костанае, передает МойГород.

Казахстан, где лошадь на протяжении веков была неотъемлемой частью национальной культуры, сегодня открывает новые возможности для развития современного конного спорта. Ярким примером стал Allur Endurance CUP 2026, прошедший в преддверии Дня Республики при поддержке казахстанской автомобильной компании Allur.

На старт вышли представители Казахстана, Венгрии, Сирии, Великобритании и Малайзии. Спортсмены преодолели 100-километровую дистанцию категории CEI 1* по международным стандартам FEI. За ходом соревнований следили судьи из ОАЭ.

Конные пробеги на выносливость — особая дисциплина, в которой скорость не является единственным условием победы. Всаднику необходимо грамотно распределять нагрузку, чувствовать лошадь и следить за её состоянием на протяжении всей дистанции. Именно эти качества исторически отличают казахстанскую школу верховой езды.

Для компании Allur поддержка подобных соревнований — часть последовательной работы по развитию отечественного коневодства, популяризации конного спорта и сохранению национального наследия. Компания стремится не просто поддерживать отдельные спортивные события, а содействовать формированию условий, при которых казахстанские всадники и отечественные породы лошадей смогут уверенно заявлять о себе на международной арене.

«Для Казахстана лошадь — гораздо больше, чем часть истории. Это наше национальное достояние, которое важно не только сохранять, но и развивать. У нас есть собственные уникальные породы, талантливые спортсмены и многовековые традиции. Наша задача — соединить это наследие с современными международными стандартами. Именно поэтому Allur рассматривает поддержку конного спорта как долгосрочную работу. Мы хотим, чтобы Казахстан был известен миру не только как родина великих конных традиций, но и как страна сильных спортсменов и развитого коневодства», — отметил исполнительный директор завода Allur Аргулан Майконов.

Особую значимость турнир имеет для развития костанайской и адайской пород лошадей. Международные старты позволяют демонстрировать их выносливость, расширять возможности отечественных коневодов, а спортсменам — получать квалификацию для участия в зарубежных соревнованиях.

«Мы проводим эти соревнования прежде всего для развития и сохранения отечественного коневодства. Для нас особенно важно, что Костанайскую область представляют лошади местной породы и её помеси. Благодаря поддержке Allur мы можем проводить соревнования международного уровня, открывая новые перспективы для наших спортсменов и коневодов», — подчеркнул директор фонда Qostanai Argymagy Алтай Бимен.

Высокий уровень организации отметили и зарубежные гости. Венгерская всадница Orchidea Mihok, занимающаяся конным спортом с детства, впервые посетила Костанай и особо выделила подготовку казахстанских спортсменов.

«В дистанционных пробегах невозможно добиться результата без взаимопонимания между всадником и лошадью. Перед стартом мне было важно почувствовать характер лошади и установить с ней контакт. Я также увидела, насколько сильны и выносливы казахстанские всадники. Здесь прекрасная природа и особенная атмосфера», — поделилась спортсменка.

Главным итогом турнира стала безоговорочная победа казахстанских всадников, занявших все семь призовых мест. Лучший результат показал представитель Мангистауской области, которому Аргулан Майконов вручил ключи от нового Chevrolet Cobalt костанайского производства. Остальные призёры получили денежные награды.

Allur Endurance CUP 2026 продемонстрировал, что Казахстан обладает всем необходимым для развития конного спорта международного уровня: сильными спортсменами, уникальными породами лошадей и богатейшими традициями. А последовательное участие отечественного бизнеса в таких инициативах помогает превращать национальное наследие в реальные спортивные достижения и новые возможности для регионов.