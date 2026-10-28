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Социум

Казахстанца наказали за эфир в TikTok

За использование ругательств в публичном пространстве на него составили административный протокол.
Варвара Тыщенко
Казахстанца наказали за эфир в TikTok
Стоп-кадр из видео t.me/POLICE_of_KZ

Прямой эфир в социальной сети закончился для жителя Туркестанской области судебным разбирательством и денежным штрафом. Сотрудники Сарыагашского районного управления полиции заметили трансляцию с нецензурной бранью во время планового мониторинга соцсетей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Стражи порядка быстро установили личность стримера - им оказался 34-летний житель Сарыагаша. За использование ругательств в публичном пространстве на него составили административный протокол.

Собранные материалы направили в суд, который признал мужчину виновным и назначил ему штраф за мелкое хулиганство.

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