Казахстанца наказали за эфир в TikTok

За использование ругательств в публичном пространстве на него составили административный протокол.

Прямой эфир в социальной сети закончился для жителя Туркестанской области судебным разбирательством и денежным штрафом. Сотрудники Сарыагашского районного управления полиции заметили трансляцию с нецензурной бранью во время планового мониторинга соцсетей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Стражи порядка быстро установили личность стримера - им оказался 34-летний житель Сарыагаша. За использование ругательств в публичном пространстве на него составили административный протокол.

Собранные материалы направили в суд, который признал мужчину виновным и назначил ему штраф за мелкое хулиганство.