Казахстанцам увеличат допустимый порог мобильных переводов

С 10 ноября 2026 года можно будет переводить по 1,5 миллиона тенге.

В Казахстане повысят сумму поступлений на личные банковские счета, которая может привлечь внимание налоговой. Изменения касаются контроля мобильных переводов. 23 октября министр финансов РК подписал соответствующий приказ. Сейчас для расчёта используют 12 минимальных заработных плат (МЗП), поэтому действующий порог равен 1 020 000 тенге.

По новым правилам вместо МЗП будут использовать месячный расчётный показатель (МРП). Порог составит 360 МРП. При МРП в размере 4 325 тенге это 1 557 000 тенге. Отметим, что в 2027 году МРП скорее всего изменится.

Когда мобильные переводы могут вызвать вопросы у налоговой?

Для этого должны одновременно выполняться три условия:

На личный банковский счёт поступают деньги от 100 и более разных физических лиц.

Такие поступления происходят в течение каждого из трёх месяцев подряд.

Общая сумма поступлений за эти три месяца превышает 360 МРП (в 2026 году - 1 557 000 тенге).

Речь идёт не об ограничении суммы одного перевода, а об общей сумме поступлений за три последних месяца. При этом, если все три условия соблюдены, это ещё не означает, что человек нарушил закон или автоматически обязан платить налоги. Такие критерии нужны налоговым органам, чтобы выявлять возможную предпринимательскую деятельность.

Новые правила вступят в силу через 10 календарных дней после первого официального опубликования приказа.