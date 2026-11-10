Казахстанцев обяжут страховать жилье от землетрясений и паводков: что важно знать

В Казахстане появится новая система защиты недвижимости от стихийных бедствий, а оформление полисов и получение выплат попытаются увести в онлайн.

В Казахстане готовится масштабная реформа системы защиты недвижимости при чрезвычайных ситуациях. АРРФР РК совместно с Национальным банком утвердил программу развития страхового рынка до 2030 года, которая прямо затронет владельцев квартир и домов.

Сейчас страхование практически не работает для обычных людей - его доля в ВВП не превышает 3%. При паводках или землетрясениях компенсации людям выплачивают из государственного бюджета, а сам процесс нередко затягивается. Реформа призвана выстроить понятный механизм выплат с привлечением страховых компаний.

Новый класс страхования: от чего будут защищать недвижимость

Главный пункт реформы - внедрение обязательного страхования жилья от катастрофических рисков: землетрясений, наводнений и лесных пожаров.

Систему будут вводить поэтапно. Начнут с пилотного проекта в трех регионах, после чего ее распространят на 16 областей, наиболее подверженных стихийным бедствиям. Конкретные тарифы и размер обязательных взносов властям еще только предстоит рассчитать.

Без "помогаек": выплаты переведут в онлайн

Ещё один блок реформы касается посредников. Власти намерены убрать с рынка неформальных агентов и "помогаек", которые берут комиссии за помощь в оформлении документов после страховых случаев.

Все договоры обязательного страхования привяжут к Единой базе данных, а продавать полисы заставят через электронные маркетплейсы с прозрачными ценами. Оценивать ущерб и перечислять деньги после ЧС будут в онлайн-формате, без визитов в офисы.

Что изменится в медицине и пенсиях

Параллельно чиновники хотят пересмотреть добровольное медицинское страхование (ДМС), сделав его дополнением к системе ОСМС. Также на рынке появятся гибридные пенсионные аннуитеты - финансовые продукты, совмещающие накопительную пенсию с элементами страхования жизни.

Проект нового Закона "О рынке страхования" планируют внести на рассмотрение Курултая до конца года.