Казахстанцев предупредили о приостановке оформления услуг по недвижимости

Ограничения будут действовать с 19:00 23 октября до 00:00 27 октября.

В предстоящие праздничные и выходные дни в Казахстане будет приостановлено оказание ряда госуслуг, связанных с оформлением земельных участков и недвижимого имущества, сообщили в госкорпорации "Правительство для граждан".

В компании уточнили, что с 19:00 23 октября до 00:00 27 октября в цифровой системе Единого государственного кадастра недвижимости (ЕГКН) и на Публичной кадастровой карте пройдут плановые технические работы.

- В этот период будет недоступен приём заявлений на оказание государственных услуг по земельному кадастру, регистрации прав на недвижимое имущество и техническому обследованию недвижимости. При этом получение электронных справок в сфере регистрации прав на недвижимое имущество останется доступным через цифровые сервисы, - пояснили в ведомстве.

Временные ограничения связаны с переходом системы ЕГКН на новую государственную систему координат - QazTRF-23. Данное обновление позволит использовать цифровые карты и пространственные данные с применением современных спутниковых навигационных систем.