Казахстанцев предупредили о рисках и мошенниках при трудоустройстве за рубежом

Специалисты призывают не реагировать на случайные объявления в соцсетях и ни в коем случае не переводить деньги сомнительным рекрутерам.

В Комитете по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК предупредили граждан об опасности сомнительных вакансий за границей. В ведомстве отметили, что большая часть подобного рода предложений поступает от не зарегистрированных в Казахстане зарубежных посредников, действующих вне местного правового поля.

Погоня за лёгким заработком в таких случаях грозит остаться без правовых гарантий, потерять средства и столкнуться с тяжёлыми последствиями в чужой стране.

- Организаторы подобных схем зачастую находятся за пределами республики, что делает защиту прав пострадавших крайне затруднительной, - подчеркнули в ведомстве.

Специалисты призывают не реагировать на случайные объявления в соцсетях и ни в коем случае не переводить деньги сомнительным рекрутерам. Чтобы не стать жертвой обмана, выезжать на заработки следует исключительно через официальных аккредитованных операторов, заранее проверяя наличие у них всех необходимых лицензий и документов.

