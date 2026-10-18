Қазақстанда ет пен сүт өндірісі артты

Қазақстанның агросекторы жыл басынан бері жоғары өсім көрсетіп отыр. 2026 жылдың алғашқы тоғыз айында отандық фермерлер 846,5 мың тонна ет өндіріп, ішкі нарықты қамтамасыз ету деңгейіне артты. Бұл туралы Ауыл шаруашылығы министрлігі хабарлады.
Ауыл шаруашылығы өнімдерінің жалпы көлемі 3,2 триллион теңгеден асып, өндірістің нақты өсімі 103,5%-ды құрады. Статистика көрсеткендей, елде мал басы көбейіп, азық-түлік қауіпсіздігі нығая түскен.
Өндірістегі ең үлкен үлес сиыр етіне тиесілі — тоғыз айда 301,6 мың тонна өнім дайындалды. Былтыр 282,3 мың тонна ет өндірілген. Жылқы еті 119,9 мың тоннаға дейін көбейсе, қой етін өндіру 91,2 мың тоннаға жетті.
Құс фабрикалары да қарқынды жұмыс істеп жатыр. Осы аралықта құс етін өндіру көлемі 277 мың тоннаға дейін өсті. Сөрелердегі отандық сүт өнімдерінің де қатары көбейді. Жыл басынан бері елде 3,04 миллион тонна сүт сауылды — бұл өткен жылғы деңгейден 2,1%-ға жоғары. Ал жұмыртқа өндірісі бірден 7,4%-ға өсіп, рекордтық 3,6 миллиард данадан асты. Бұл ішкі сұранысты толық өтеуге және бағаның кезеңдік ауытқуларын тежеуге мүмкіндік береді.
Ауыл шаруашылығы жануарларының популяциясы да тұрақты өсіп келеді:
- Ірі қара – 8,7 миллион бас (+3,4%);
- Қой мен ешкі – 22,6 миллион бас (+2,3%);
- Жылқы – 4,7 миллион бас (+7,3%);
- Түйе – 311,5 мың бас (+4%);
- Құс – 49,2 миллион бас (+0,4%).
Ауыл шаруашылығы министрлігі бұл оң динамика өндірістік қуатты арттыру және фермерлік қожалықтарды субсидиялау шараларының нәтижесі екенін хабарлайды. Еттің өндірістік көлемінің артуы алдағы уақытта нарықтағы баға тұрақтылығын сақтауға септігін тигізеді.