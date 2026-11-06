«Каждый пятый не сдал»: в Минздраве озвучили первые итоги аттестации руководителей медорганизаций

Министерство здравоохранения РК озвучило первые результаты аттестации руководителей и их заместителей в медорганизациях родовспоможения, детских стационарах и станциях скорой помощи, сообщает пресс-служба ведомства.

Статистика первого этапа

Первый этап проверки - тестирование - стартовал 14 октября. К 2 ноября 2026 года в нём приняли участие 235 человек из 15 регионов (72,1% от общего числа подлежащих аттестации). По состоянию на эту дату 20% участников не смогли набрать проходной балл.

- По предварительным результатам, 188 участников, или 80%, успешно прошли тестирование. Еще 47 человек (20%) не набрали необходимого количества баллов. Среди них - 25 руководителей и 22 заместителя. Кроме того, 27 человек на тестирование не явились, - заявили в пресс-службе Минздрава.

Лидеры по регионам

Наибольшая доля отрицательных результатов зафиксирована в Акмолинской, Мангистауской и Костанайской областях - на эти три региона приходится 55,3% от всех не сдавших тест. В то же время в Астане и Павлодарской области тестируемые показали 100-процентную успеваемость.

- Проверка профессиональной компетентности руководителей имеет непосредственное значение для качества и безопасности медицинской помощи. От управленческих решений зависят организация работы учреждений, эффективность внутренних процессов и своевременность оказания медицинских услуг. При этом важно отметить, что аттестация проводится исключительно в отношении руководителей и заместителей указанных медицинских организаций, - подчеркнули в ведомстве.

Что ждет не сдавших

В Минздраве уточнили, что участники, не набравшие проходной балл, к собеседованию не допускаются и смогут пройти повторную аттестацию только через шесть месяцев.

Представленные данные являются промежуточными - первый этап тестирования продолжится до конца декабря 2026 года.