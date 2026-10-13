Каждый второй IT-специалист зарабатывает больше 1 миллиона тенге в месяц

По данным Бюро национальной статистики за апрель 2026 года, зарплата 48% программистов и IT-консультантов превышает эту сумму. Исследование охватило почти 20 тысяч работников крупных и средних предприятий сектора, сообщает DATA HUB.
Для сравнения: по всей экономике в целом миллион и больше получают лишь 6% работников.
Среди самих IT-миллионеров доходы тоже сильно различаются:
- 37% из них зарабатывают свыше 2 миллионов тенге;
- 13% - более 3 миллионов тенге.
В IT-сфере занято больше мужчин (64%), и среди них доля зарабатывающих от миллиона выше - 56% против 35% среди женщин. При этом высокие зарплаты от 3 миллионов тенге также чаще получают мужчины, хотя среди них есть и 96 женщин.
Все зарплаты указаны до вычета налогов и обязательных платежей.