Каждый второй IT-специалист зарабатывает больше 1 миллиона тенге в месяц

В IT-сфере занято больше мужчин.

По данным Бюро национальной статистики за апрель 2026 года, зарплата 48% программистов и IT-консультантов превышает эту сумму. Исследование охватило почти 20 тысяч работников крупных и средних предприятий сектора, сообщает DATA HUB.

Для сравнения: по всей экономике в целом миллион и больше получают лишь 6% работников.

Среди самих IT-миллионеров доходы тоже сильно различаются:

37% из них зарабатывают свыше 2 миллионов тенге;

13% - более 3 миллионов тенге.

В IT-сфере занято больше мужчин (64%), и среди них доля зарабатывающих от миллиона выше - 56% против 35% среди женщин. При этом высокие зарплаты от 3 миллионов тенге также чаще получают мужчины, хотя среди них есть и 96 женщин.

Все зарплаты указаны до вычета налогов и обязательных платежей.