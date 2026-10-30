Китай обозначил приоритеты реформирования глобального управления

Форум по глобальному управлению — 2026 прошел с 23 по 25 октября в городе Сюнъань провинции Хэбэй в Китае. Мероприятие было посвящено вопросам совершенствования международной системы управления, укрепления многостороннего сотрудничества и реагирования на современные глобальные вызовы, передает МойГород.

В форуме приняли участие бывший президент Непала Бидхья Деви Бхандари, бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер, бывший премьер-министр Кыргызстана Джоомарт Оторбаев, бывший премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ, верховный комиссар ООН по делам беженцев Бархам Салех, заместитель Генерального секретаря ООН Гай Райдер, а также почти 400 представителей политических, стратегических, научных, деловых и медийных кругов и молодых лидеров из более чем 90 стран, ООН и других международных и региональных организаций. Они обсудили пути повышения эффективности международных механизмов и роль различных стран в формировании глобальной повестки.

Китай намерен предпринимать практические шаги для формирования более справедливой и рациональной системы глобального управления. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на церемонии открытия Форума. По его мнению, каждая страна, независимо от ее размера и мощи, имеет право самостоятельно выбирать общественный строй и путь развития, соответствующие ее национальным условиям и потребностям своего народа.

«Мы должны объединить усилия всех стран и неустанно работать над созданием более справедливой и равноправной системы глобального управления», — сказал он.

По словам Ван И, который также является членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, Пекин намерен успешно провести в этом году встречу лидеров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), а также продолжит активно участвовать в реформировании Организации Объединенных Наций.

«Чем более нестабильным становится наш мир, тем важнее вновь подтвердить приверженность основополагающей миссии Устава ООН, высоко держать знамя многосторонности и защищать авторитет Организации Объединенных Наций», — заявил глава китайского МИД.

Отдельное внимание, по его словам, будет уделено вопросам глобального управления в сфере прав человека. Пекин выступает за совершенствование соответствующих механизмов и намерен отводить праву на развитие более значимое место в международной повестке. Вместе с тем, будет опубликован позиционный документ об укреплении глобального управления космическим пространством и содействовать разработке соответствующих правил по мере развития космических исследований. Еще одним приоритетом станет углубление международного сотрудничества в области искусственного интеллекта. В стране планируется создание исследовательского центра по вопросам глобального управления.

В этой связи особое внимание было приковано к теме сокращения цифрового неравенства и обеспечения равного доступа стран к технологиям искусственного интеллекта. Участники отметили, что международная повестка в этой сфере во многом формируется крупнейшими державами и экономиками, тогда как небольшим и средним странам также необходимо предоставить возможность участвовать в разработке правил и обсуждении возникающих рисков. Президент сингапурского отделения Глобального совета по ответственному искусственному интеллекту Лю Дэцян подчеркнул, что углубляющийся разрыв между странами в области ИИ делает вопросы справедливости глобального управления все более актуальными.

Участники также обратили внимание на растущие угрозы безопасности, связанные с развитием ИИ, включая использование больших языковых моделей в кибератаках и появление новых уязвимостей самих интеллектуальных систем. По мнению экспертов, эти вызовы требуют более тесной международной координации и выработки общих подходов к регулированию технологий.

«Мы должны придерживаться человекоцентричного подхода и развивать искусственный интеллект на благо человечества, сформировав в ближайшее время структуру управления, основанную на широком консенсусе», — подчеркнул в своей речи глава МИД Китая. Вместе с тем, он отметил необходимость расширения представительства стран Глобального Юга в международных институтах, в том числе в Совете Безопасности ООН, а также реформирования международной финансовой системы с учетом меняющейся структуры мировой экономики. «Глобальный Юг должен иметь более широкое представительство и больший вес в международных делах», — заявил он.

Согласно исследованиям, потребности стран Глобального Юга уже не ограничиваются доступом к технологиям: им также необходимы подготовка специалистов, развитие инфраструктуры, доступ к данным и участие в разработке международных правил регулирования ИИ. Среди приоритетов названы открытый обмен технологиями, подготовка кадров и развитие самостоятельного технологического потенциала стран — партнеров.

Заявления прозвучали на фоне усилий Пекина по продвижению многостороннего сотрудничества и совершенствованию международных механизмов регулирования. Китайская сторона подчеркивает необходимость адаптации глобального управления к новым вызовам, включая развитие технологий, использование космического пространства, защиту морского биоразнообразия и обеспечение права на развитие.

«Я бы определил её (*инициативу по глобальному управлению) как китайское видение того, каким образом необходимо совершенствовать существующую систему глобального управления. Речь идёт не о создании полностью новой системы, а о реформировании международных механизмов таким образом, чтобы они были более справедливыми, инклюзивными и учитывали интересы не только развитых стран, но и стран Глобального Юга», — прокомментировал политолог, лектор BLCU Kazakhstan Бауыржан Тлеуметов.

В экономической сфере Китай выступает за сохранение открытой международной торговой системы и укрепление роли Всемирной торговой организации (ВТО). По мнению Ван И, протекционистские меры не способны устранить дисбалансы мировой экономики, а открытость и сотрудничество создают условия для устойчивого развития.

«Инициатива Китая отражает стремление расширить роль развивающихся стран в принятии международных решений. Сегодня важно адаптировать глобальные институты к изменившемуся мировому балансу сил. Однако эффективность реформ будет зависеть от готовности ведущих держав договариваться и переходить от заявлений к конкретным действиям», — отметила PhD, эксперт в области международных отношений Асель Кулышева.

В рамках форума также обсуждались практические механизмы реализации инициативы. Директор Центра китайских исследований Казахстана Гульнар Шаймергенова отметила, что ее эффективность будет зависеть от способности воплотить заявленные принципы в конкретные инструменты сотрудничества. В качестве примера она привела Международную организацию по посредничеству, ориентированную на урегулирование споров путем добровольного согласия сторон. По ее словам, новые механизмы должны укреплять доверие, обеспечивать участие стран независимо от их размера и приносить результаты, выходящие за рамки интересов крупнейших держав.

Практическим примером применения цифровых решений стало развитие города Сюнъань, где технологии облачных вычислений интегрированы в городскую инфраструктуру и систему предоставления общественных услуг. Стоит отметить, что создание нового района в провинции Хэбэй является тысячелетним планом государственного развития Китая и новой практикой в поиске путей модернизации управления. Всего за девять лет новый район Сюнъань вырос буквально «из земли» и превратился в город будущего. Представленная концепция «трех городов в одном» объединяет наземное пространство, подземную инфраструктуру и цифровую среду. В частности, использование данных на уровне местных сообществ позволяет совершенствовать управление районами и предоставлять более адресные услуги пожилым людям и людям с инвалидностью.

По итогам форума был опубликован документ «Сюнъаньское видение глобального управления — 2026», в котором содержится призыв укреплять роль ООН, расширять участие стран Глобального Юга в международных делах и переводить принципы китайской Инициативы по глобальному управлению в практическую плоскость. В документе также подчеркивается необходимость сделать развитие глобальным приоритетом и использовать ООН в качестве центральной площадки для выработки подходов к управлению искусственным интеллектом, обеспечивая всем странам возможность участвовать в обсуждении технологий, обмениваться опытом и совместно решать связанные с ними проблемы.