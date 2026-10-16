Кладбище на высоте 8 000 метров: истории погибших на Эвересте

История «Зеленых ботинок» началась в мае 1996 года, когда на Эвересте разыгралась одна из самых смертоносных бурь в истории восхождений. Среди погибших оказался индийский альпинист Дордже Моруп, участвовавший в экспедиции Индо-тибетской пограничной полиции, передает МойГород.

Его тело осталось на северо-восточном маршруте, в скальном углублении на высоте около 8 500 метров. Ярко-зеленые альпинистские ботинки стали отличительной деталью, благодаря которой погибший получил прозвище Green Boots — «Зеленые ботинки».

"Зеленые ботинки". Фото: предоставлено альпинистами

Долгое время считалось, что это Цеванг Палджор, другой участник той же экспедиции, погибший во время шторма. Однако в 2026 году индийские власти сообщили, что тело, вероятно, принадлежит Дордже Морупу. Для окончательного подтверждения истории важны результаты идентификации и официальные данные. Власти Индии начали подготовку к сложной операции по возвращению останков на родину.

На протяжении десятилетий тело служило ориентиром для альпинистов, поднимавшихся по северо-восточному маршруту. Это стало одним из самых известных символов суровой реальности Эвереста: даже погибшие на такой высоте не всегда могут быть возвращены домой.

«Спящая красавица»: последняя просьба Фрэнсис Арсентьев

Американская альпинистка Фрэнсис Арсентьев вошла в историю в мае 1998 года. Она стала первой американкой, поднявшейся на Эверест без использования дополнительного кислорода. Однако успешное восхождение обернулось трагедией во время спуска.

Фрэнсис и ее муж Сергей Арсентьев потеряли друг друга на маршруте. Когда другие альпинисты обнаружили женщину, она была крайне истощена, страдала от переохлаждения и уже почти не могла двигаться. Несколько человек пытались ей помочь, в том числе отказались от продолжения собственного восхождения, чтобы остаться рядом с ней.

По свидетельствам участников тех событий, Фрэнсис просила не оставлять ее. Но на высоте около 8 500 метров спасательная операция была чрезвычайно опасной: нехватка кислорода, сильный холод и сложный рельеф угрожали уже самим спасателям. Помочь ей не удалось. Сергей, отправившийся на поиски жены, также погиб. Его тело обнаружили позднее.э

"Спящая красавица Эвереста". Фото: AIT

Фрэнсис получила прозвище «Спящая красавица» из-за положения, в котором ее тело оставалось на склоне. Почти девять лет оно было заметно с маршрута и стало одним из самых известных ориентиров на Эвересте.

В 2007 году альпинист Ян Вудалл вернулся на гору, чтобы убрать останки Фрэнсис с глаз восходителей. Он и его помощник переместили тело в менее заметное место на склоне. Это не было полноценным спуском с горы, но позволило прекратить превращение трагедии в мрачную достопримечательность.

Дэвид Шарп: человек, мимо которого проходили альпинисты

В мае 2006 года на Эвересте погиб 34-летний британец Дэвид Шарп. Он совершал одиночное восхождение без полноценной поддержки команды и без радиосвязи. Во время спуска у него возникли серьезные проблемы: он оказался в критическом состоянии в районе, где температура крайне низкая, а кислорода в воздухе недостаточно для нормальной работы организма.

Несколько групп альпинистов встретили Шарпа на маршруте. Некоторые остановились и попытались помочь: ему давали кислород, предпринимались попытки связаться с другими участниками экспедиций. Однако состояние британца ухудшалось, а спустить его с такой высоты было крайне сложно. Люди, которые могли бы участвовать в спасении, сами находились на пределе физических возможностей.

Британский альпинист Шарп погиб на Эвересте, хотя мимо него прошли 40 человек. Фото: Соцсети

Смерть Шарпа вызвала международный спор. По сообщениям очевидцев, мимо него прошли десятки восходителей, некоторые продолжили путь к вершине. Альпинист и первовосходитель Эвереста Эдмунд Хиллари резко раскритиковал тех, кто, по его мнению, поставил достижение вершины выше человеческой жизни. Другие участники событий утверждали, что к моменту обнаружения Шарпа спасти его уже было практически невозможно.

Эта история до сих пор остается одним из самых сложных этических вопросов в альпинизме. Где проходит граница между обязанностью помочь и ситуацией, в которой попытка спасения может привести к гибели нескольких человек? Однозначного ответа нет, но трагедия Шарпа заставила альпинистское сообщество вновь обсуждать ответственность перед теми, кто оказался в беде.

Ханнелоре Шмац: гибель после достижения вершины

Немецкая альпинистка Ханнелоре Шмац погибла в октябре 1979 года, когда спускалась с Эвереста после успешного восхождения. Ей было 39 лет. Она достигла вершины вместе с экспедицией, в которой участвовал ее муж Герхард Шмац, но обратный путь оказался смертельно опасным.

На высоте организм человека быстро истощается. Даже если восходитель смог добраться до вершины, на спуск могут не остаться необходимые силы. Ханнелоре умерла от истощения и воздействия экстремальных условий. Ее гибель стала одним из ранних известных случаев смерти женщины на верхних склонах Эвереста.

Ханнелора Шмац. Фото: соцсети

В последующие годы тело альпинистки оставалось заметным для людей, поднимавшихся по южному маршруту. Со временем оно исчезло из поля зрения восходителей, однако точные обстоятельства этого остаются не вполне ясными.

История Ханнелоре напоминает о том, что достижение вершины не означает окончания опасности. На Эвересте спуск нередко оказывается не менее сложным, чем подъем, а усталость, холод и нехватка кислорода могут привести к трагедии даже после успешного восхождения.

Почему погибшие остаются на Эвересте

Эти четыре истории объединяет одна суровая реальность: на высоте более восьми тысяч метров любое действие требует огромных усилий. Чтобы спустить тело, другим альпинистам нужно закрепить веревки, преодолеть крутые участки, а иногда переместить останки по опасному склону. В таких условиях даже опытные спасатели рискуют собственной жизнью.

На этой высоте вертолеты не могут выполнять обычные спасательные операции, а погода способна резко измениться. Кроме того, тело может находиться в месте, к которому трудно безопасно добраться. Поэтому решение об эвакуации требует отдельной оценки рисков и значительных ресурсов.

За прозвищами «Зеленые ботинки» и «Спящая красавица» стоят реальные люди — со своими семьями, мечтами и историями. Их судьбы напоминают: Эверест хранит не только рекорды и достижения, но и память о тех, кто не смог вернуться с самой высокой горы мира.