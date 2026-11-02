Кнопка «SOS» и мобильное приложение: как быстро вызвать полицию без звонка на 102

С начала года на пульт экстренной службы "102" в Казахстане поступило свыше 4,1 миллиона сообщений. Об этом сообщили в МВД РК. Единый номер остается самым популярным способом связи с правоохранителями - ежедневно операторы принимают от 12 до 15 тысяч вызовов.
Каждый звонок на номер "102" фиксируется автоматизированной системой. Ни одно сообщение граждан не остается без реакции: диспетчеры оперативно направляют на вызовы патрульные экипажи и следственные группы.
Как связаться с полицией без звонка
Помимо традиционной голосовой связи, ведомство развивает цифровые каналы для экстренной помощи. Если нет возможности говорить по телефону, сообщить о правонарушении или происшествии можно несколькими альтернативными способами:
- Через мобильное приложение "Police 102".
- С помощью омниканальной системы приёма обращений.
- Нажав специальную тревожную кнопку "SOS" в публичных местах.
- Через специализированный сервис "Закон и Порядок".
- Указанные каналы обеспечивают возможность оперативного информирования полиции о происшествиях и правонарушениях. Поступившие сообщения направляются для проверки и принятия соответствующих мер в компетентные подразделения органов внутренних дел с учетом характера происшествия и места его совершения, - отметили в МВД.