Кнопка «SOS» и мобильное приложение: как быстро вызвать полицию без звонка на 102

С начала года казахстанцы обратились в полицию через службу "102" более 4,1 миллиона раз, однако обратиться за помощью и сообщить о происшествии можно и без звонка оператору.

С начала года на пульт экстренной службы "102" в Казахстане поступило свыше 4,1 миллиона сообщений. Об этом сообщили в МВД РК. Единый номер остается самым популярным способом связи с правоохранителями - ежедневно операторы принимают от 12 до 15 тысяч вызовов.

Каждый звонок на номер "102" фиксируется автоматизированной системой. Ни одно сообщение граждан не остается без реакции: диспетчеры оперативно направляют на вызовы патрульные экипажи и следственные группы.

Как связаться с полицией без звонка

Помимо традиционной голосовой связи, ведомство развивает цифровые каналы для экстренной помощи. Если нет возможности говорить по телефону, сообщить о правонарушении или происшествии можно несколькими альтернативными способами:

Через мобильное приложение "Police 102".

С помощью омниканальной системы приёма обращений.

Нажав специальную тревожную кнопку "SOS" в публичных местах.

Через специализированный сервис "Закон и Порядок".