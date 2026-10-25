Ко Дню Республики Qarmet и Allur инициировали программу поддержки талантливой молодёжи на крупнейших предприятиях страны

Ко Дню Республики ведущие казахстанские компании в сфере металлургии и автомобилестроения Qarmet и Allur выступили с совместной инициативой запуска масштабной социальной программы «Болашаққа жол», направленной на поддержку талантливой молодежи и создание новых возможностей для трудоустройства и профессионального роста. На первоначальном этапе проект предусматривает создание специальных корпоративных квот для 500 молодых казахстанцев из разных регионов страны.

Проект под названием "Болашаққа жол" предусматривает создание специальных корпоративных квот для молодых специалистов на предприятиях Qarmet и Allur. На первоначальном этапе предлагается обеспечить профессиональными возможностями до 500 молодых казахстанцев из разных регионов страны.

Особое внимание в рамках программы планируется уделить выпускникам вузов и колледжей, талантливой сельской молодежи, а также молодым людям из социально уязвимых семей.

Инициатива предполагает не только трудоустройство, но и создание полноценной системы профессионального становления: от отбора и обучения до наставничества, социальной адаптации и дальнейшего карьерного роста. Программа созвучна задачам, обозначенным Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в сфере занятости населения, подготовки квалифицированных кадров и расширения возможностей для молодежи.

Выступая 24 сентября на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі, Глава государства обратил внимание на растущую потребность экономики в квалифицированных специалистах. По приведенным Президентом прогнозам, до 2035 года Казахстану потребуется 2,9 млн специалистов, из которых 1,8 млн - представители рабочих профессий. Наибольший дефицит кадров ожидается в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и IT.

-Наша общая задача - создать условия, при которых каждый гражданин сможет найти свое место в жизни, обеспечивать честным трудом семью и приносить пользу Родине, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Предлагаемая инициатива казахстанских компаний в сфере металлургии и автомобилестроения Qarmet и Allur ориентирована на создание новых возможностей для профессионального старта молодежи и подготовку востребованных специалистов для отечественной промышленности.

Предполагается, что участники программы смогут получить работу по востребованным промышленным специальностям, в том числе в сфере металлургии, автомобилестроения, машиностроения, инженерии, автоматизации и цифровых технологий.

Отдельным направлением станет поддержка молодых специалистов из регионов, которым может потребоваться помощь с переездом, проживанием и адаптацией на новом рабочем месте. Необходимость активного участия бизнеса в подготовке кадров ранее подчеркивал и Глава государства. Поддержка молодых специалистов, выбирающих производственные профессии, также остается одним из приоритетов государственной политики.

По замыслу инициаторов, программа должна стать долгосрочным механизмом взаимодействия бизнеса, образовательных учреждений и молодёжи. В перспективе к ней смогут присоединиться и другие крупные работодатели Казахстана.

Приуроченная ко Дню Республики инициатива Qarmet и Allur призвана стать вкладом крупного казахстанского бизнеса в развитие человеческого капитала и создание реальных возможностей для профессиональной самореализации молодежи на родине.