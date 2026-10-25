Ко Дню Республики Qarmet и Allur инициировали программу поддержки талантливой молодёжи на крупнейших предприятиях страны

Проект под названием "Болашаққа жол" предусматривает создание специальных корпоративных квот для молодых специалистов на предприятиях Qarmet и Allur. На первоначальном этапе предлагается обеспечить профессиональными возможностями до 500 молодых казахстанцев из разных регионов страны.
Особое внимание в рамках программы планируется уделить выпускникам вузов и колледжей, талантливой сельской молодежи, а также молодым людям из социально уязвимых семей.
Инициатива предполагает не только трудоустройство, но и создание полноценной системы профессионального становления: от отбора и обучения до наставничества, социальной адаптации и дальнейшего карьерного роста. Программа созвучна задачам, обозначенным Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в сфере занятости населения, подготовки квалифицированных кадров и расширения возможностей для молодежи.
Выступая 24 сентября на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі, Глава государства обратил внимание на растущую потребность экономики в квалифицированных специалистах. По приведенным Президентом прогнозам, до 2035 года Казахстану потребуется 2,9 млн специалистов, из которых 1,8 млн - представители рабочих профессий. Наибольший дефицит кадров ожидается в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и IT.
-Наша общая задача - создать условия, при которых каждый гражданин сможет найти свое место в жизни, обеспечивать честным трудом семью и приносить пользу Родине, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Предлагаемая инициатива казахстанских компаний в сфере металлургии и автомобилестроения Qarmet и Allur ориентирована на создание новых возможностей для профессионального старта молодежи и подготовку востребованных специалистов для отечественной промышленности.
Предполагается, что участники программы смогут получить работу по востребованным промышленным специальностям, в том числе в сфере металлургии, автомобилестроения, машиностроения, инженерии, автоматизации и цифровых технологий.
Отдельным направлением станет поддержка молодых специалистов из регионов, которым может потребоваться помощь с переездом, проживанием и адаптацией на новом рабочем месте. Необходимость активного участия бизнеса в подготовке кадров ранее подчеркивал и Глава государства. Поддержка молодых специалистов, выбирающих производственные профессии, также остается одним из приоритетов государственной политики.
По замыслу инициаторов, программа должна стать долгосрочным механизмом взаимодействия бизнеса, образовательных учреждений и молодёжи. В перспективе к ней смогут присоединиться и другие крупные работодатели Казахстана.
Приуроченная ко Дню Республики инициатива Qarmet и Allur призвана стать вкладом крупного казахстанского бизнеса в развитие человеческого капитала и создание реальных возможностей для профессиональной самореализации молодежи на родине.