Когда казахстанцы смогут сдать старые авто и получить скидку на новые

Вступление приказа в силу не означает, что автомобили уже принимают на утилизацию.

Несмотря на появившиеся в СМИ сообщения, программа утилизации старых автомобилей с выдачей скидочных сертификатов в Казахстане пока не запущена. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов РК и АО "Жасыл даму".

Поводом для обсуждения стал новый приказ министра экологии, который вступил в силу 25 октября 2026 года. Документ определяет, как будут выдавать и использовать скидочные сертификаты при покупке новых автомобилей и сельскохозяйственной техники отечественного производства. Однако вступление приказа в силу не означает, что автомобили уже принимают на утилизацию. На данный момент сдать старую машину и получить сертификат по программе нельзя.

Как пояснили в ведомстве, сейчас АО "Жасыл даму" занимается отбором компаний, которые будут принимать и утилизировать автомобили, вышедшие из эксплуатации. После завершения всех необходимых процедур и заключения договоров власти сообщат о запуске программы, условиях участия и адресах пунктов приема.

Таким образом, казахстанцам пока не стоит спешить сдавать старые автомобили в расчете на получение скидки при покупке новой машины - о начале приема объявят дополнительно.