Коллекторские агентства и ломбарды попали под жёсткий контроль регулятора

Некоторые коллекторские компании могут лишить лицензии за постоянные звонки, а в ломбардах проводят масштабные проверки из-за резкого наплыва клиентов.

Об усилении контроля за финансовым рынком сообщила председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова.

По её словам, регулятор намеревается жестко пресекать недобросовестные методы работы коллекторов. В частности, за назойливые звонки и нарушение прав граждан агентства будут попросту убирать с рынка.

Кроме того, в поле повышенного внимания регулятора попали и микрофинансовые организации, а также ломбарды. Поводом для этого стал значительный приток клиентов в эти финансовые структуры. В настоящее время АРРФР проводит глубокий анализ деятельности ломбардов, по результатам которого будут приняты соответствующие решения и регуляторные меры.

Напомним, ранее казахстанцы неоднократно жаловались на агрессивные методы работы коллекторских служб и жесткие условия предоставления займов под залог имущества.