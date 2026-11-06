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Социум

Криптообменник на миллиард тенге закрыли на юге Казахстана

Фигуранты отмывали средства от продажи наркотиков.
Варвара Тыщенко
Криптообменник на миллиард тенге закрыли на юге Казахстана
Стоп-кадр из видео АФМ

В Кызылординской области осудили организаторов незаконного криптообменника и легализации преступных доходов, сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.

Следствие установило, что осужденные провели через P2P-платформу Binance цифровые активы на сумму свыше 1 млрд тенге вне площадки МФЦА и без лицензии. Их чистый доход от нелегального обмена составил 178 млн тенге.

Кроме того, фигуранты отмывали средства от продажи наркотиков. Для переводов привлекались дропперы - общая сумма через их банковские счета превысила 600 млн тенге.

- Полученные средства конвертировались в криптовалюту и переводились на кошельки наркоторговцев. Общий объем установленных переводов составил 277 тыс. USDT, - уточнили в АФМ.

На преступные доходы злоумышленники скупали грузовики и оформляли их на родственников, после чего сдавали технику в аренду фирмам.

Суд приговорил организаторов к 3 и 2 годам ограничения свободы. В доход государства конфискованы четыре единицы спецтехники и незаконный доход на сумму свыше 1 млрд тенге.

Приговор вступил в законную силу.

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